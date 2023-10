Spoleto, maxi furto alla gioielleria Tomasini Francia: ladri in fuga. Bottino ingente

Prima hanno rimosso le sbarre esterne antisfondamento, poi hanno sfondato la vetrina della gioielleria con un’auto rubata e infine hanno portato via una ingente quantità di preziosi. E’ successo a Spoleto, durante la notte, dove una banda di professionisti ha messo a segno un colpo ai danni della famosa gioielleria Tomasini Francia in corso Garibaldi. Il blitz criminale è avvenuto intorno alle 2, in pieno centro. Ingente il bottino. Sarebbero due le auto utilizzate dalla banda: una Fiat Punto, rubata poco prima fuori dalla città, utilizzata per sfondare in retromarcia la vetrina. Una seconda autovettura, invece, è stata utilizzata per scappare con l’ingente bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Spoleto ma i ladri avevano già lasciato corso Garibaldi. A dare l’allarme sono stati gli stessi proprietari che vivono proprio sopra la gioielleria. Dalle prime notizie sembra che le telecamere all’interno del negozio non fossero in funzione anche se sul posto ci sono diversi impianti di videosorveglianza. Gli investigatori sperano di trovare elementi utili proprio dalle immagini di videosorveglianza esterni alla gioielleria. Ci sarebbe, inoltre, un video fatto da un residente che avrebbe ripreso i ladri al momento della fuga.