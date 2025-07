Truffe agli anziani del Trasimeno: sgominata la banda. Tre colpi in una settimana, denunciate cinque persone

Cinque persone, quattro uomini e una donna, sono stati denunciati dai carabinieri per alcune truffe messe a segno tra Umbria e Toscana. Nel giro di una settimana hanno colpito ben tre volte altrettanti anziani del Trasimeno: tra Magione, Panicale e Castiglione del Lago. Il 25 aprile scorso hanno tentato di truffare e poi rapinato un anziano 82enne di Magione. Fingendosi avvocati del figlio, coinvolto in un falso incidente stradale, due truffatori si sono portati via oro e soldi: 550 euro in contanti e 12 monili in oro, per un valore complessivo di 6mila euro. Prima di scappare hanno addirittura provato a togliergli la fede del matrimonio, senza riuscirci per la resistenza della vittima. Subito dopo però sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri e portati in carcere. Si trattava di un 28enne e un 35enne di origini campane con precedenti. Grazie all’arresto dei due le indagini si sono allargate e i militari dell’Arma sono riusciti a identificare gli autori di una truffa consumata ai danni di un anziano di Panicale al quale sono stati sottratti 10 mila euro in oggetti preziosi. La tecnica, questa volta, è stata quella del finto carabiniere. In questo caso, grazie ad alcune immagini degli impianti di videosorveglianza, i militari sono riusciti a individuare la targa dell’auto utilizzata dai balordi. Al termine dell’attività investigativa, hanno identificato i responsabili: un 28enne e un 34enne sempre di origini campane. Il terzo colpo è stato messo a segno a Cortona, sempre nell’aprile scorso. Vittima un anziano, colpito con la tecnica del finto carabiniere. Due persone sono riuscite a portare via dall’abitazione oggetti preziosi e un bancomat, con il quale poi hanno prelevato 1260 euro. Ancora decisive sono state le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza che hanno consentito ai militari di identificare i due truffatori: un 34enne, lo stesso arrestato dopo la truffa all’anziano di Magione e una 27enne ucraina. Tutti denunciati a piede libero per concorso nelle truffe.