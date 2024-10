Tutti gli occhi della politica puntati sull’Umbria: sorpasso della Proietti sulla Tesei. Bandecchi: “Farò vincere l’attuale presidente”

E’ inutile nascondersi: dopo la sconfitta del centro sinistra in Liguria gli occhi della politica nazionale sono puntati sulla piccola Umbria. Questa volta, come mai è successo, il risultato elettorale e gli effetti avranno una ricaduta nazionale. Il sogno del “triplete” del centrosinistra alle regionali d’autunno è svanito. Il rischio ora, per la sinistra, è perdere il trittico delle Regioni per 2-1, con la sola vittoria in Emilia Romagna. Nel centrosinistra, in queste ore, si respira un certo ottimismo: da Roma sarebbe in arrivo un sondaggio che fa ben sperare. Un sondaggio Swg che vedrebbe il sorpasso della Proietti sulla Tesei. La sindaca di Assisi avrebbe messo la freccia proseguendo il trend positivo già emerso dagli altri sondaggi. Un sorpasso che vedrebbe Stefania Proietti staccare la governatrice uscente. Un sondaggio per ora chiuso nel cassetto ma che nelle prossime ore sarà reso pubblico. Mille umbri sarebbero stati intervistati tra il 21 e il 28 ottobre. E’ vero che in questa campagna elettorale i sondaggi sono come le ciliegie, uno tira l’altro. Naturalmente si tratta di sondaggi, altri ne usciranno nei prossimi giorni. Nel centrosinistra però si respira fiducia. Chi si dice certo della vittoria del centrodestra in Umbria è invece Stefano Bandecchi, il vulcanico sindaco di Terni. Bandecchi, dopo il flop in Liguria dove non è stato eletto, ha commentato sui suoi canali social che farà “vincere anche in Umbria la Tesei”. Resta il fatto che saranno giorni al cardiopalmo, con fughe e controfughe. Fino al 17 e 18 novembre, in Umbria, saranno giorni caratterizzati da una sfida appassionante. Giorni caratterizzati da sondaggi e previsioni: avanti prima una delle due candidate e poi l’altra, poi appaiate, quindi il ribaltone e il controribaltone. Giornate da cuori forti per la politica umbra.