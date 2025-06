Umbria e Toscana firmano l’accordo per il Trasimeno: 10 milioni di metri cubi di acqua dalla diga di Montedoglio

Un accordo per il trasferimento di 10 milioni di metri cubi di acqua all’anno dalla diga di Montedoglio al lago Trasimeno. E’ quello firmato a Castiglione del Lago tra i presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Toscana, Eugenio Giani, dopo la bozza approvata nelle scorse settimane dalle rispettive giunta regionali. L’immissione dovrebbe permettere di alzare di circa 10 centimetri il livello delle acque del Trasimeno. I due presidenti hanno così dato il via all’operazione xi trasferimento dell’acqua del bacino artificiale toscano a quello naturale umbro nel periodo invernale, ogni anno tra i mesi di novembre e marzo. Proietti ha parlato di un “accordo atteso da anni se non da decenni”. Presenti alla cerimonia i sindaci lacustri e l’assessore Simona Meloni. “E’ un momento che per il lago rappresenta una boccata d’ossigeno – ha aggiunto Proietti – perché l’acqua del Montedoglio è perfettamente compatibile con il Trasimeno come risultato dagli studi condotti dall’Università di Perugia. Rappresenterà una delle soluzioni al problema dell’ipossia del lago e un punto di rilancio”. Per il governatore della Toscana, Eugenio Giani, si tratta di un accordo “importantissimo perché consente un investimento su canalizzazioni che vanno a legare Montedoglio, il lago artificiale, più grande della Toscana, costruito per una portata di 168 milioni di metri cubi (usato a 135 per sicurezza). E va a connettersi con una canalizzazione delle acque che collega il triangolo Montedoglio, Trasimeno, Valdichiana. Un investimento che può portare a mettere insieme i due distretti e può favorire l’acqua per l’agricoltura in tutte e tre le aree”.