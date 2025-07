Umbria “Porta del Giubileo”: domani più di 15.500 giovani di tre continenti arriveranno nella nostra Regione

Sono quasi 15.500 i giovani in arrivo nelle otto diocesi dell’Umbria dall’Italia e dall’estero, dal 24 al 29 luglio, per poi partecipare a Roma al loro Giubileo con papa Leone XIV che culminerà domenica 3 agosto con la celebrazione eucaristica a Tor Vergata. Nella nostra regione arriveranno da Paesi di tre continenti, Corea del Sud, Filippine, Stati Uniti d’America, Spegna, Portogallo, Francia, Polonia, Ungheria, Croazia e Slovenia. Inizialmente, spiega l’area giovani e vocazioni della Conferenza episcopale umbra, dovevano essere ospitati non più di 8000 pellegrini, ma a pochi giorni dal loro arrivo sono quasi raddoppiati. Centinaia di famiglie apriranno le porte, ospitando circa 2000 ragazze e ragazzi, insieme a oratori, palestre, Cva e altre strutture per i restanti 13.000. “Quartier generale” del servizio dei volontari per i pellegrini che si recheranno ad Assisi è il Pontificio seminario Regionale Pio XI. “Si tratta di una esperienza corale, resa possibile – commenta il rettore del Seminario, don Francesco Verzini – grazie all’impegno delle parrocchie, delle famiglie, dei tanti volontari e delle istituzioni civili, che apriranno le porte delle loro comunità”. L’Umbria è quindi “Porta del Giubileo” con i suoi luoghi mistici. I giovani che arriveranno in Umbria porteranno nelle diocesi il racconto della fede e la testimonianza delle loro Chiese locali.