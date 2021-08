Vaccini anti-Covid, una dose all’anno per gli immunodepressi. In Umbria 8000 over 80 e piu’ di 9000 over 70 senza vaccinazione

Il 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa con più del 70% della popolazione immunizzata. Ora si sta riflettendo sul dopo, soprattutto sulla tanto discussa terza dose. Quello che sta emergendo, nella discussione tra gli esperti, è un orientamento più o meno condiviso: un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive. Per loro è stato dimostrato che è opportuna una terza dose per raggiungere una buona immunità. Le persone che non appartengono a queste categorie possono stare tranquille: le due dosi già ricevute garantiscono una eccellente protezione. Nel frattempo l’ultimo rapporto del commissario Francesco Figliuolo, pubblicato poche ore fa, segnala ancora una platea di cittadini non coperti neanche da una dose. Nell’ultimo mese questa platea si è assottigliata, ma non come ci si attendeva. Tanto che lo stesso Draghi ha ulteriormente invitato gli ultimi resistenti a vaccinarsi per portare l’ Italia fuori dall’emergenza. Ma in Umbria quanto è ancora vasta la platea dei non coperti ? Tra gli over 80 sono ancora scoperti in 7.960, ovvero il 9,26% della popolazione di quella fascia di età. Tra i 70 e 79 anni sono scoperti 9.412, cioè il 9,64% degli aventi diritto. Tra i 60 e i 69 anni fuori dai radar degli hub vaccinali sono rimasti in 15.696 , ovvero il 13,93% . Nella fascia 50-59 non sono ancora state vaccinate 28.718 persone, il 21,06% della popolazione . Il dato più pesante riguarda la fascia di età 16-19 e 12-15 anni. Tra i 16-19 anni sono più di 19.000 i ragazzi ancora scoperti (60,93%) mentre tra i 12 e 15 anni non sono ancora stati vaccinati 29.516 ragazzi umbri, addirittura il 91,31%. Quello dell’ Umbria, insieme alla Toscana, è il dato più preoccupante a livello nazionale, solo una piccola minoranza di ragazzi dai 12 ai 15 anni si è vaccinata. Anche nelle scuole dell’ Umbria resiste uno zoccolo duro: ad oggi sono ancora 6.603 tra insegnanti e personale scolastico senza vaccino. L’obbligo del green pass nella scuola, appena deciso dal governo, potrebbe spingere gli ultimi resistenti a vaccinarsi.