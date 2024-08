Vertice romano del centrodestra sulle Regionali: semaforo verde per la Tesei. Cinque liste per la governatrice uscente, Toniaccini con “Noi Moderati”

E’ durato oltre tre ore il vertice dei leader della maggioranza di centrodestra al quale hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i segretari di Forza Italia e Lega. Meloni, Salvini e Tajani hanno fatto il punto sulle misure da introdurre nella prossima legge di bilancio e sui principali dossier da affrontare. La premier vuole compattezza e più gioco di squadra, a cominciare dalle prossime elezioni regionali di Liguria, Emilia Romagna e Umbria. Alla fine della riunione di maggioranza è stata ribadita “l’unità della coalizione” e l’intenzione di continuare “il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini”. Durante l’incontro c’è stato spazio e tempo per affrontare il tema delle prossime elezioni regionali. In autunno si vota in Emilia Romagna, Umbria e Liguria e nel 2025 andrà alle urne il Veneto. Sull’Umbria la Meloni avrebbe ribadito quanto promesso a Salvini prima della pausa estiva: si va alla riconferma della Tesei. Per la premier l’obiettivo è “riequilibrare” a suo vantaggio il numero dei governatori ma non è interessata all’Umbria. Avrebbe confermato di puntare dritto al dopo Zaia: “Fi e Lega hanno cinque regioni, noi solo tre”, sarebbe stato il commento della Meloni. Tre regioni del centro Italia (Lazio, Marche e Abruzzo). Anche per questo guarda al Nord mettendo sotto tiro una delle regioni più importanti. In Liguria si voterà il 27 e 28 ottobre, in Emilia Romagna invece si andrà alle urne il 17 e 18 novembre. In Umbria la data più probabile è quella del 1 e 2 dicembre. La legge elettorale dell’Umbria prevede un turno unico e viene eletto il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Stamattina, nella sala di palazzo Cesaroni, nel corso di una conferenza stampa, è stata aperta ufficialmente la campagna elettorale di “Noi Moderati” dell’onorevole Maurizio Lupi. All’incontro erano presenti Luca Briziarelli, responsabile, Renzo Baldoni e Francesco Meloni Cecconi, coordinatori provinciali di Perugia e Terni, l’onorevole Pino Bicchielli, responsabile nazionale degli Enti locali. “Saremo presenti con il nostro simbolo alle elezioni regionali in Umbria e saremo parte determinante della coalizione di centrodestra” ha sottolineato Bicchielli per poi aggiungere di essere in attesa della convocazione da parte della presidente uscente Donatella Tesei “per parlare di temi e programmi”. Ha sottolineato di avere “proposte da confrontare con alleati e candidata presidente, che possono fare la differenza”. Quella di “Noi Moderati-Civici per l’Umbria” sarà una delle liste, cinque al momento, che appoggeranno alle elezioni regionali la candidata Tesei, oltre a Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e quella della presidente uscente. Tra i candidati di “Noi Moderati” ci sarà il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, nonché presidente di Anci Umbria, anche lui tra i relatori della conferenza stampa di questa mattina. Oggi sarà inaugurata la nuova sede a Marsciano dopo quella di Deruta. Il prossimo 5 settembre a Deruta sarà il presidente del partito, Maurizio Lupi, ad aprire ufficialmente la campagna elettorale.