Violenta rissa a Fontivegge: tre in ospedale. Coinvolti una decina di stranieri

Una violenta rissa è avvenuta questa mattina, domenica 23 febbraio, a Fontivegge, nella zona antistante la stazione. Tre feriti, accompagnati all’ospedale Santa Maria della Misericordia, i quali non sarebbero comunque in pericolo di vita. Secondo quanto si è potuto apprendere, la lite – per cause in corso di accertamento – ha coinvolto almeno una decina di uomini, tutti stranieri, che avrebbero anche utilizzato pezzi di vetro. La lite sarebbe iniziata a piazza del Bacio per poi proseguire violentemente in piazza Vittorio Veneto, davanti all’ingresso della stazione, dove gli investigatori hanno trovato tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e sanitari del 118.