Vittoria Ferdinandi vince le elezioni: la prima donna sindaca di Perugia. Da outsider alla fascia tricolore

Straordinaria Vittoria Ferdinandi: vince il ballottaggio, diventa sindaca e riporta il centrosinistra a governare Palazzo dei Priori. Da outsider a sindaca di Perugia. Una vittoria conquistata in un mese e mezzo, attraversando tutti i quartieri della città e conquistando la stima e simpatia dei cittadini. Ha fatto il miracolo di mettere insieme una coalizione larga e di tenere distanti i partiti. E’ la prima sindaca del capoluogo umbro. Si è dimostrata la persona giusta, ha fatto una campagna tra la gente ed è riuscita a ridare fiducia ai perugini e speranza ad una città in difficoltà. E’ una vittoria di squadra perché è riuscita a tenere insieme una coalizione plurale che si è unita sempre di più con il passare dei giorni. Ha riconquistato i ceti popolari che negli ultimi dieci anni si sono allontanati dalla sinistra, si è fatta carico di chi non arriva a fine mese e si è concentrata sui problemi delle periferie. Pochi concetti ma chiari, dopo aver ascoltato migliaia di cittadini. Si è spesa nella promozione dei diritti e si è fatta carico delle difficoltà delle famiglie. In poco più di un mese e mezzo è andata vedere la città, a sentire e capire, prestando attenzione alle vecchie e nuove insorgenze ed emergenze che preoccupano migliaia di famiglie. Ora è chiamata a dare forma politica e di governo al suo progetto. Insieme a Lei hanno vinto tutti i partiti del campo largo, in particolare il Pd che è stato il più votato al primo turno. Vince chi ha creduto nella sua candidatura, a cominciare dal segretario regionale del Pd Tommaso Bori che è stato il più convinto sostenitore. Una scelta che all’interno del partito non tutti hanno condiviso. Soltanto nelle ultime settimane si sono decisi a salire sul carro del vincitore. Vince anche una nuova classe dirigente che ha dimostrato di saper gestire i processi politici dopo dieci anni di sconfitte per il centrosinistra.