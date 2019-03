8 marzo, iniziativa con i giovani a Cascia

CASCIA – L’ amministrazione Comunale ha voluto ricordare la giornata del 8 Marzo con un iniziativa che ogni anno vede la partecipazione delle scuole dell’ Istituto Omnicomprensivo di Cascia.Il Sindaco Mario De Carolis ha evidenziato l’ importanza di collaborare con i giovani per costruire un tessuto sociale migliore e ha ringraziato per l impegno che gli alunni mettono nell’ affrontare argomenti di grande importanza sociale.

Quest’ anno i ragazzi insieme ai docenti hanno voluto focalizzare lo sguardo sui temi legati all’ universo femminile, sulle molteplici conquiste sociali e politiche , ma anche sulle zone d’ ombra e su tutte quelle violenze con cui le donne continuano a dover fare i conti.

Presente all’ incontro l’ avvocato Luisa Di Curzio, la quale ha spiegato il cammino fatto fino ad oggi per tutelare la donna, ma ha anche sottolineato che c è molta strada ancora da percorrere affinché ci sia una società più giusta ed equa nei confronti dell’ universo femminile.

Una giornata dedicata alle donne ma rivolta in modo particolare come sottolinea l assessore Monica Del Piano, alle nuove generazioni, perché possano maturare la consapevolezza che una società senza rispetto per il genere umano non può definirsi tale.