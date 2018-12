A Foligno c’è la stella cometa di Betlemme

FOLIGNO – È ormai diventato un appuntamento fisso del Natale a Foligno quello con il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, che anche quest’anno torna ad aprire le proprie porte per un imperdibile evento all’insegna dell’astronomia. Quello che vedrà ancora una volta protagonista Arnaldo Duranti che, affiancato da Patrizia Fratini, condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’astro di Betlemme. L’appuntamento con “Una ‘supernova’ per Gesù?” è in programma per venerdì 28 dicembre, alle 21, nella sala del Planetario “Paolo Maffei” in via Isolabella, all’interno del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Ad attendere il pubblico sarà un evento in cui scienza e tradizione si incontreranno nel nome di quell’astro che, si narra, condusse 2000 anni fa e poco più i Re Magi al cospetto di Gesù Bambino. Realizzato in collaborazione con l’Associazione astronomica “Antares”, l’evento è a ingresso gratuito. Necessaria, però, la prenotazione, che potrà essere effettuata chiamando ai numeri 0742342598 oppure 0742344561. La proiezione avrà una durata di 90 minuti. Data la complessità delle spiegazioni, l’iniziativa non è adatta ai bambini di età inferiore ai 10 anni.

