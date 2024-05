A San Terenziano è già “Porchettiamo mania”

Con le strutture ricettive del territorio già sold out si sta per ripetere quella che ormai è considerata come una vera e propria “Porchettiamo mania”. Quella che sta per iniziare si preannuncia come una edizione, la 14/a, dalle grandi sorprese. A cominciare dal calore del “popolo di Porchettiamo” che già si sta facendo sentire, dalle prenotazioni alberghiere fino alle richieste di informazioni da parte dei tanti visitatori e turisti in attesa di tornare a vivere l’Umbria più autentica.

Il “Festival delle porchette d’Italia” (17, 18 e 19 maggio), uno degli eventi gastronomici più attesi perché anche rappresentativo dello street food italiano, è pronto a coinvolgere il suggestivo borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo. La festa inizierà da venerdì 17 maggio (ore 12), con il taglio del nastro in programma nel pomeriggio (ore 17) al quale interverranno Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, assessore regionale all’agricoltura, Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo, ed Anna Setteposte, ideatrice ed organizzatrice dell’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo e patrocinato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Umbria.

Uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana, la porchetta, è pronto quindi a svelarsi grazie alla presenza delle regioni più rappresentative della “regina” del cibo di strada: l’Umbria naturalmente, area ad alta vocazione per la produzione della porchetta, ma anche altre regioni del Centro Italia, per arrivare fino alla Calabria e alla Sicilia. Sotto i riflettori anche la “porchetta” intesa come metodo di cottura: ecco allora la novità assoluta in arrivo da Trieste con la porchetta di gallo ruspante disossato, con una speciale Spice Mayo, fatta con sambal olek al peperoncino, aglio fresco e succo di limone.

Non mancherà, come da tradizione, anche il panino con porchetta gluten free e torna pure “In Punta di Porchetta”, lo stand dove saranno preparati i panini preparati dagli chef. Senza dimenticare però gli altri street food di qualità, umbri e non solo, e la sezione “Porchettiamo&Friends”.

In abbinamento a tutto questo ci saranno le birre artigianali selezionate da Fermento Birra, e i vini del territorio con l’Enoteca della Strada del Sagrantino.

Consolidati, infine, anche i gemellaggi: da quello locale con il Cicotto di Grutti (Presidio umbro Slow Food), a quelli internazionali, perché porchetta e maiale parlano ormai tutte le lingue: nazioni ospiti saranno ancora Messico e Giappone.

Il Giappone e l’Umbria celebreranno il maiale anche con un’anteprima decisamente esotica. Giovedì 16 maggio all’Hotel Villa dei Pini di San Terenziano l’ormai grande amico di Porchettiamo Takuya Watanabe, chef giapponese e grande amante della porchetta, preparerà una degustazione speciale per unire le due tradizioni culinarie: Antipasto della tradizione e sushi di porchetta, Tortello Villa dei Pini, Okonomiyaki di porchetta. Tutto accompagnato da una speciale selezione di vini di Terre Margaritelli. Info e prenotazioni: info@villadeipinihotel.it; tel. 3801314223.

Numerose saranno infine, come sempre, le attività collaterali, sia per appassionati gourmet che per famiglie: musica, ma anche passeggiate guidate a piedi e in bici.

Per consultate il nostro programma della tre giorni: https://www.porchettiamo.com/programma-2024/

Orari di apertura

Gli stand resteranno aperti anche a pranzo (o anche per un brunch!), con i seguenti orari:

Venerdì 17 maggio dalle ore 12 alle 23

Sabato 18 maggio dalle 11 alle 23

Domenica 19 maggio dalle 11 alle 23

Parcheggi

Sono gratuiti e si trovano indicati dagli appositi cartelli. Per i camperisti ci sono parcheggi riservati

Acquisto gettoni online

Novità di quest’anno è la possibilità di acquistare online i gettoni per le degustazioni (fino a tutta domenica) per ritirarli poi in piazza, saltando così le file alle casse. Questo il link: https://www.porchettiamo.com/front-page-2/shop/