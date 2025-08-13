A Terni quattro giorni consecutivi con 40 gradi: caldo fino a sabato

L’anticiclone africano ha raggiunto tutta l’Europa meridionale con un massimo di pressione e di caldo tra Francia e Centro Nord Italia, un pò come accadde nell’estate 2023. In Italia, quattro giorni consecutivi con 40°C si sono registrati in molte zone della Toscana e dell’Umbria, in particolare a Firenze e Terni. Sono previste temperature massime sui 39-40°C in Toscana, Umbria e Lazio fino a sabato, tra domenica e martedì è previsto un calo di 1-2 gradi e un ulteriore calo è atteso a metà della prossima settimana. Al momento si prevede un crollo deciso delle temperature tra il 20 e 21 agosto con il probabile arrivo di vento, pioggia e grandine, dopodiché il sole dovrebbe tornare protagonista, con temperature sopportabili.