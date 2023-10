Ambiente, “Act You, il cambiamento è nelle nostre mani”

Regione Umbria e AWorld, startup italiana e piattaforma ufficiale a supporto della campagna globale “ActNow” delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico e a sostegno di tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, annunciano il lancio del progetto “Act You, il cambiamento è nelle nostre mani” che sarà ufficialmente lanciato martedì 7 novembre, in occasione di Ecomondo – evento europeo di riferimento per la transizione ecologica e l’economia circolare, in programma a Rimini.

Il Progetto mira a sensibilizzare la cittadinanza umbra sui temi della sostenibilità, coinvolgendo i cittadini in un percorso di partecipazione attiva per il bene del territorio che apporti cambiamenti positivi nell’ambito dell’educazione ambientale.

Una comunità attiva per un futuro sostenibile; l’iniziativa si propone di coinvolgere tutta la cittadinanza della regione Umbria con l’obiettivo di sviluppare un senso civico ed un impegno concreto verso lo sviluppo sostenibile attraverso un approccio educativo non formale e ludico che aspira a creare una comunità sempre più coesa e consapevole, pronta a scommettere sulla sostenibilità del proprio territorio. L’applicazione AWorld, cuore pulsante del progetto, ospiterà quattro spazi dedicati, ciascuno rivolto a un pubblico specifico, che fungeranno da “aggregatori” per i partecipanti:

Cittadinanza: aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare e agire in modo sostenibile. I partecipanti riceveranno consigli e informazioni educative per contribuire al cambiamento positivo;

Dipendenti regionali e delle società partecipate: team riservato ai dipendenti della Regione Umbria ed al personale delle società partecipate promuovendo il coinvolgimento dei dipendenti alle sfide e all’educazione sulla sostenibilità;

Mondo della Scuola: team pubblico rivolto al mondo dell’istruzione che offrirà sfide e contenuti educativi specifici per coinvolgere studenti, insegnanti e tutto il personale scolastico della scuola secondaria di secondo grado;

Mondo del Lavoro: rivolto al mondo professionale. I partecipanti troveranno sfide e risorse per promuovere la sostenibilità nei luoghi di lavoro.

Sfide, ricompense e partecipazione attiva; non solo fruizione di contenuti, ma anche partecipazione attiva grazie all’implementazione di azioni sostenibili nella vita quotidiana e alle sfide proposte all’interno dell’app che porteranno, ai cittadini più intraprendenti, premi individuali come ingressi gratuiti, nonché ricompense collettive come il ripristino dei parchi pubblici e altro ancora.

Il progetto partirà con il team dedicato a tutta la cittadinanza che, nel corso del tempo, ospiterà diverse sfide, per poi estendersi al mondo scolastico e lavorativo. Regione Umbria e AWorld si impegnano a tenere la cittadinanza informata su nuove sfide e ricompense. “Act You, il cambiamento è nelle nostre mani” rappresenta un’iniziativa audace che invita tutti a unirsi per un futuro più sostenibile. Ognuno di noi può fare la differenza, e insieme possiamo creare un cambiamento positivo per il nostro territorio e il nostro pianeta.

“L’Assessorato alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria promuove le buone pratiche e i processi conformi al criterio di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per rendere il territorio un luogo sempre più vocato ai sistemi di Qualità diffusa – ha detto Roberto Morroni, assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale – L’intento è di valorizzare il brand di una terra privilegiata da bellezza, storia, cultura e produzioni di eccellenza, integrando ai fattori identitari di successo l’elemento della Sostenibilità quale comune denominatore per la salvaguardia del patrimonio di risorse esistenti e per la garanzia di uno sviluppo intelligente. Dobbiamo diventare tutti autori e protagonisti del progresso in simbiosi con il rispetto della natura – ha proseguito l’assessore; dobbiamo intraprendere un viaggio, insieme, istituzioni e cittadini, nella direzione della Sostenibilità, e dobbiamo farlo adesso, pensando al futuro delle nuove generazioni. In questo contesto, consapevoli del ruolo soggettivo necessario all’interno di una crescita armoniosa e lungimirante delle Comunità, si collocano le azioni promosse con il progetto AWORLD; con l’iniziativa ACTYOU intendiamo far crescere la responsabilità individuale per essere sempre più veri alleati dell’Ambiente in cui viviamo e rendere ogni nostro gesto quotidiano un momento virtuoso in termini di comportamento e attenzione. Dobbiamo agire, semplicemente, adottando corrette abitudini, non ci vuole molto impegno, eppure, è dalla condivisione e dall’applicazione di piccole ma fondamentali regole che si realizza il cambiamento”.

“Siamo estremamente entusiasti di collaborare con la Regione Umbria per il progetto di promozione della sostenibilità e partecipazione civica ‘Act You, il cambiamento è nelle nostre mani – ha dichiarato Alessandro Armillotta, CEO AWorld. Con questa iniziativa, vogliamo ispirare ogni cittadino umbro a diventare attore del cambiamento e a comprendere il potere delle singole azioni quotidiane proprio come insito nella mission di AWorld, ovvero coinvolgere le persone in azioni concrete e positive per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’app AWorld sarà il punto di incontro per i cittadini e i partecipanti e, attraverso un approccio ludico ed educativo, puntiamo a creare una comunità coesa e consapevole che sia pronta a contribuire alla sostenibilità del proprio territorio. ‘Act You, il cambiamento è nelle nostre mani’ rappresenta un’opportunità unica per la Regione Umbria e AWorld di unire le forze per promuovere la sostenibilità e coinvolgere attivamente la cittadinanza nella realizzazione di un futuro migliore per tutti. Ognuno di noi – ha concluso Armillotta – ha un ruolo da svolgere, e insieme possiamo compiere passi significativi verso un mondo più sostenibile. Siamo lieti di aver fin da subito trovato interlocutori entusiasti con i quali abbiamo potuto costruire un progetto unico nel suo genere, il primo in Italia che coinvolge i cittadini di un’intera regione e che li sprona a dare il meglio per il loro territorio”.