Anche nel Distretto della Media Valle del Tevere è in arrivo il percorso per l’invecchiamento attivo

Quattro incontri gratuiti, rivolti alla cittadinanza, che affronteranno temi diversi come l’alimentazione e la trasformazione degli alimenti, l’attività fisica e la sicurezza domestica, l’alcol, l’importanza della vita di relazione e prevenzione dell’isolamento, argomenti che sono inseriti ed attenzionati nel vigente Piano Regionale di prevenzione. Si terranno nel territorio del Distretto della Media Valle del Tevere a partire dal 24 marzo e proseguiranno per altri tre lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.

La formula degli incontri è quella lanciata dal Distretto del Perugino, con la sua Rete d’Argento nell’anno 2024 (a breve in ripartenza), ripresa ed attualmente in corso nel Distretto del Trasimeno, con il Progetto Sinapsi, che prevede la condivisione di contenuti, brevi momenti di restituzione e rilascio di materiale informativo. Questa volta – per condividere conoscenze, informazioni e contatti per un percorso informativo – a scendere in campo saranno gli operatori dei servizi sociosanitari del Distretto della Media Valle del Tevere, diretti da Luigi Sicilia, e coordinati dalla Rete aziendale della Promozione della Salute dell’Usl Umbria 1, guidata da Maria Grazia Brancaleoni.

Nello specifico, i primi due incontri si terranno presso la sala parrocchiale dell’oratorio di Collepepe: lunedì 24 marzo si parlerà di “Confrontiamoci: uno stile di vita più sano” mentre il 31 marzo di “Aggiungi un posto a tavola: ricette per il benessere”. Il terzo appuntamento è in programma il 7 aprile presso il Circolo Aps Asd di Piedicolle dove sarà affrontato il tema “Strada facendo, movimento e sicurezza per rimanere in salute”. Lunedì 14 aprile, infine, presso il Circolo Acli di Gaglietole si parlerà di “Ci vorrebbe un amico: il valore della socializzazione”.

Gli incontri, dal titolo Allena-menti, sono finalizzati all’adozione di stili di vita salutari e promossi dalle Aziende Usl Umbria 1 e 2, dalla Regione Umbria, dalle Reti di promozione della salute aziendali, dal Piano regionale della prevenzione 2020-25, dal Comune di Collazzone, in collaborazione con la Zona sociale 4 ed il Cesvol.