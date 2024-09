Aperitivo raccolta fondi per il Camper di Borgorete

Un aperitivo partecipato al Quasi 518 Wine Bar e stata la risposta solidaristica del mondo cooperativo verso la cooperativa sociale Borgorete che nei primi giorni di luglio ha visto il camper dell’Unità di Strada distrutto da un incendio. Organizzato da Generazioni Legacoop Umbria e da Edicola 518, il momento di aggregazione è stata una risposta al “doppio colpo” nel giro di pochi mesi subito dall’impresa sociale associata a Legacoop Umbria che ha messo in ginocchio il servizio. Infatti nella notte tra il 26 e il 27 novembre scorso era andato a fuoco un altro camper. In entrambi i casi, i Vigili del Fuoco non hanno rilevato evidenze di natura dolosa. Tuttavia, gli operatori dell’Unità di Strada, già provati dal primo episodio, hanno dovuto affrontare nuovamente un periodo di grande difficoltà, segnato da preoccupazione.

L’Unità di Strada della cooperativa Borgorete rappresenta un servizio essenziale per la comunità di Perugia, fornendo supporto nell’ambito delle politiche di riduzione del danno e dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti. Da anni, questo servizio è gestito dalla cooperativa in stretta collaborazione con la USL Umbria 1 e il Comune di Perugia, con l’obiettivo di assistere e accompagnare le persone tossicodipendenti, offrendo loro non solo aiuto concreto, ma anche un punto di riferimento stabile.Presenti all’iniziativa anche l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia che ha portato la solidarietà dell’amministrazione comunale. Il camper, recentemente acquistato per sostituire quello distrutto a novembre, rappresentava un elemento centrale per l’efficacia delle attività dell’Unità di Strada. La sua perdita, a distanza di pochi mesi dal primo incendio, è un duro colpo per l’intera cooperativa e per i suoi operatori, che quotidianamente si impegnano a sostegno delle persone più fragili. “Legacoop ha deciso – spiega Jacopo Teodori coordinatore di Generazioni Legacoop Umbria – di avviare azioni concrete per raccogliere fondi a sostegno della cooperativa sociale. Come Generazioni non potevamo rimanere indifferenti. Questa è la priama di diverse iniziative che vorremmo fare con la logica de ‘aggitarsi con cura’ che guiderà i nostri prossimi passi dentro il mondo cooperativo ”..

L’aperitivo si unisce alla raccolta fondi lanciata dal Presidente di Legacoop Umbria Danilo Valenti rivolto ai Presidenti delle cooperative associate e tutti i proventi raccolti saranno destinati direttamente all’acquisto di un nuovo veicolo “Siamo fermamente convinti – ha detto durante l’iniziativa il Presidente Valenti – che la solidarietà tra cooperative rappresenti una delle forze più importanti del nostro movimento. Abbiamo raccolto un piccolo contributo che andrà nel fondo costituito da noi, e sarà incrementato con i prossimi eventi. Siamo consapevoli che da soli non si va da nessuna parte. Solo insieme si possono fare grandi cose. Insieme possiamo fare la differenza”.