Assemblea legislativa, in consiglio le comunicazioni della presidente Marini a due anni dal sisma

PERUGIA – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà martedì 11 settembre, dalle ore 9.30. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata, atti amministrativi, proposte di risoluzione. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale

youtube (https://goo.gl/GWxLm8) e sul sito istituzionale Alumbria.it

QUESTION TIME (interrogazioni a risposta immediata):

Intendimenti della Giunta regionale in merito all’assegnazione e alla

conseguente piena operatività delle funzioni precedentemente svolte dalle

Comunità montane: il consigliere regionale Sergio DE VINCENZI (misto-Umbria

Next) interroga gli assessori Antonio BARTOLINI e Fernanda CECCHINI;

Intendimenti della Giunta regionale in merito all’inserimento della figura

del bibliotecario nell’ambito dei repertori regionali delle professioni: il

consigliere regionale Silvano ROMETTI (Ser) interroga l’assessore Fabio

PAPARELLI;

Scenari futuri sull’impiantistica per il trattamento dei rifiuti organici: i

consiglieri Valerio MANCINI e Emanuele FIORINI (Lega) interrogano

l’assessore Fernanda CECCHINI;

Richiesta di aggiornamenti, da parte della Giunta regionale, riguardo alla

realizzazione dello svincolo di Scopoli, in territorio del comune di Foligno,

lungo il nuovo tracciato della strada statale n. 77 della Val di Chienti

(Foligno – Civitanova Marche): il consigliere Giacomo LEONELLI (PD) interroga

l’assessore Giuseppe CHIANELLA;

Crisi azienda Tagina: il consigliere regionale Andrea SMACCHI (PD) interroga

l’assessore Fabio PAPARELLI;

Chiarimenti sul protrarsi dei lavori di ammodernamento del raccordo Perugia –

Bettolle, con particolare riferimento a quelli interessanti il viadotto

Genna: il consigliere Marco SQUARTA (FDI) interroga l’assessore regionale

Giuseppe CHIANELLA;

Formale richiesta al governo nazionale del riconoscimento dei benefici

previdenziali amianto ai dipendenti di Acciai speciali Terni – Thyssen Krupp,

informazioni della Giunta regionale al riguardo: i consiglieri regionale

Andrea LIBERATI e Maria Grazia CARBONARI (M5S) interrogano l’assessore

regionale Fabio PAPARELLI;

Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e

locale tra Regione Umbria e Busitalia – affidamento diretto dei servizi

alla società dal 2019 al dicembre 2034 – informazioni della Giunta regionale

in merito ai dettagli del programma di investimenti proposto dalla società

medesima e all’opportunità di non procedere a pubblica gara: i consiglieri

Andrea LIBERATI e Maria Grazia CARBONARI (M5S) interrogano l’assessore

regionale Giuseppe CHIANELLA;

Comunicazioni della presidente della Giunta regionale all’Assemblea, ai sensi

dell’art. 49 – comma 3 – del Regolamento interno, recante: a due anni dal

terremoto del 24 agosto 2016 – la ricostruzione in Umbria: il lavoro fatto

insieme – stato di attuazione della gestione dell’emergenza, della

ricostruzione privata, delle opere pubbliche e dei beni culturali, del

tessuto socio-economico e dei luoghi indispensabili alle comunità sul

territorio

Proposta di legge regionale “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla

L.R. 27/11/2007, n. 30 (nuova disciplina del difensore civico. abrogazione

della l.r. 30/11/95, n. 45)”: relatore il consigliere regionale Marco

Vinicio GUASTICCHI, iniziativa dei consiglieri regionali Donatella PORZI,

Marco Vinicio GUASTICCHI e Valerio MANCINI

Proposta di risoluzione della Terza commissione “Adozione di iniziative da

parte della Giunta regionale al fine di promuovere nel nuovo piano sanitario

regionale una politica di tutela effettiva dei diritti delle persone affette

da malattie rare, come la sindrome X fragile, relatore il consigliere Sergio

DE VINCENZI (misto- Umbria Next);

Proposta di risoluzione della Terza commissione “Contributi inerenti la

redazione del nuovo piano sanitario regionale”, relatore il consigliere

Attilio Solinas;

Proposta di risoluzione della Terza commissione “Istituzione di un centro

regionale interaziendale di epidemiologia”, relatrice la consigliera Carla

CASCIARI (PD);

Proposta di risoluzione della Terza commissione “Deliberazione della Giunta

regionale n. 1429 del 05/12/2016 inerente: approvazione delle linee di

indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori

professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree

frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – piano di azione

nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi (P.a.n. – pesticidi)”,

relatore il consigliere regionale Attilio SOLINAS;

Proposta di risoluzione della Terza commissione “Adozione di iniziative da

parte della Giunta regionale volte a favorire la produzione e la

somministrazione di farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico secondo la

formulazione in gocce”, relatore il consigliere regionale Silvano ROMETTI

(SER).