Benessere psicologico, al tavolo nazionale Antonella Micheletti

La dottoressa Antonella Micheletti, dirigente psicologo-psicoterapeuta dell’Usl Umbria 1 e vice presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria, è stata nominata dalla Regione Umbria come rappresentante al neonato tavolo sul benessere psicologico individuale e collettivo. Sono in tutto tre i rappresentanti delle regioni: oltre all’Umbria, anche Liguria e Veneto. Il tavolo è stato istituito, su indicazione del ministro alla Salute Roberto Speranza, con decreto del direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn del Ministero, Rossana Ugenti. L’obiettivo è quello di produrre, entro l’estate, il primo documento per definire le modalità per attuare gli obiettivi assegnati alla professione psicologica dalla normativa vigente, valorizzandole e potenziandole all’interno del Servizio sanitario nazionale. Al tavolo, di respiro nazionale, c’è anche David Lazzari, in qualità di presidente del consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi.