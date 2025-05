Bevagna, 53 cantine sveleranno i segreti di una viticoltura attenta: degustazioni e mostre domani dalle 11 alle 19

E’ in programma domani, 3 maggio, dalle ore 11 alle 19, il Mevania Wine Festival, evento alla terza edizione che ospiterà anche una tavola rotonda dedicata a “Le donne nel vino”. Un totale di 53 cantine saranno protagoniste a Bevagna, nel chiostro di San Domenico, di un’intera giornata con degustazioni libere che, calice alla mano, porteranno i partecipanti alla scoperta della storia enologica di Bevagna che incontra quella di altri territori: saranno infatti presenti anche realtà umbre e da altre regioni in un viaggio sensoriale seguendo la filosofia del Manifesto Slow Wine Coalition : “Togheter for a good, clean and fair wine” – “Insieme per un vino buono, pulito e giusto”. Dopo il successo delle prime due edizioni quest’anno l’evento si presenta più forte che mai e promosso ancora dall’Associazione Culturale Share – organizzatrice anche de “La Sagrantina”, passeggiata enogastronomica al tramonto tra borghi, vigne e cantine, ulivi e frantoi che tornerà anche nel 2025, il 5 luglio, in collaborazione con il Comune di Bevagna e la Strada del Sagrantino. Oltre alla mostra-mercato dove poter degustare e acquistare i vini delle cantine, sono in programma anche attività collaterali importanti come la masterclass di approfondimento sui “Vini facili da bere, difficili da fare”: alle ore 12 al Mercato coperto di Bevagna. Giampiero Pulcini, divulgatore indipendente molto conosciuto nel mondo del vino, e Gian Paolo Ciancabilla, critico enogastronomico e presidente di Slow Food Valle Umbra, sveleranno i segreti di una viticoltura attenta e di vini di pronta beva senza compromessi.