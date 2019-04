Brunello Cucinelli ospite ad Anghiari per la 44esima Mostra Mercato dell’Artigianato

PERUGIA – E’ stata presentata questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Camera di Commercio di Arezzo la 44°Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscanache si svolgerà dal 25 aprileal 1 maggionel centro storico di Anghiari. All’incontro hanno partecipato tra gli altri il presidente dell’Ente Mostra Giovanni Sassolini, il presidente dell’Associazione Pro-Anghiari Piero Calli,il sindaco di Anghiari Alessandro Polcriil segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo Giuseppe Salvini, la presidente della CNA di Arezzo Franca Binazzi, il presidente di Confartigianato Imprese Arezzo Ferrer Vannetti, il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito CooperativoFabio Pecorari e i responsabili del settore artistico delle due associazioni di categoria.

La Mostra si aprirà la mattina di giovedì25 aprile e vivrà nel pomeriggio dello stesso giorno i primi eventi collaterali. L’inaugurazioneè in programma alla presenza delle autorità alle ore 17:30nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari.La manifestazione proseguirà fino al 1 maggio e vedrà come attori protagonisti i quasi 70 artigiani situati nelle 46 botteghe che si trovano nello splendido centro storico di Anghiari. Il borgo tiberino (uno dei più belli d’Italia) farà da cornice alla mostra. Doveroso segnalare inoltre la presenza degli artigiani della ceramica della Puglia,le numerose iniziative collateraliche accompagneranno i visitatori e i grandi incontriprogrammati ogni giorno per rendere ancora più prestigiosa questa 44° edizione.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione è stata ufficializzata la presenza alla 44° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana di BRUNELLO CUCINELLI, imprenditore e custode della bellezza che sarà ad Anghiari sabato 27 aprile alle ore 18:00 e che sarà intervistato dal giornalista Salvatore Giannella nella Sala del Consiglio del Comune nell’incontro dal titolo “Nelle mani tornate sapienti il futuro del Made in Italy”. La presenza di Cucinelli porta ulteriore risalto e prestigio a questa edizione della Mostra e sarà uno dei momenti più attesi.

Da segnalare la presenza mercoledì 24 aprile di Philippe Daverio(narratore d’arte italiano tra i più importanti), giovedì 25 aprile dell’artista Alessandro Marronee del presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomoe venerdì 26 aprile del direttore scientifico di Leonardo3 Mario Taddei. Ci saranno inoltre i seminari che vedranno come protagonisti Nicoletta Pons, Gianmarco Puntelli, Carlo Motta, Maria Gatto e altri due momenti legati al teatro (lo spettacolo Butterflies on flowers) ed allo sport (la presentazione del libro “Fausto Coppi, la grandezza del Mito”). Senza dimenticare infine le mostre collaterali (tra cui I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno), il settore artistico con il Premio Leonardo Da Vinci, l’inaugurazione del Museo della Beccaccia, i maestri forgiatori del Gruppo Altotevere, le mostre “Storie di uno scampolo” e “Infinity Academy” curate da Delagrò e dal prof. Puntelli, le visite al Liceo Artistico, l’esposizione “Anghiari in Fiore” e l’inaugurazione al Museo della Battaglia e di Anghiari della mostra con l’opera inedita realizzata da Emilio Isgrò(il 1 maggio).

Tantissimi eventi che aumenteranno la proposta e che porteranno ancora più lustro ad una Mostra che avrà come sempre al centro l’artigianato di eccellenzadel nostro territorio (da sempre il vero cuore pulsante della manifestazione), con un numero record di espositori e con una qualità di certo considerevole.

Questi gli orari di aperturadelle botteghe artigiane di Anghiari nei giorni della Mostra. Orari: festivi e prefestivi 10,00-19,30 Feriali: 10,00-13,00 / 15,00 -19,30

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Giovanni Sassolini(presidente Ente Mostra). “Sarà una 44° edizione imperdibile per la presenza di artigiani di spessore e per un programma ricco come non mai. Ci saranno eventi di grande prestigio, tra i quali, notizia ufficializzata proprio questa mattina, la presenza di Brunello Cucinelli. Sarà per noi un onore averlo ad Anghiari sabato 27 aprile. L’artigianato è al centro della mostra e la bellezza di Anghiari sarà come sempre una cornice meravigliosa. Voglio ringraziare per la collaborazione il Comune di Anghiari, l’Associazione Pro-Anghiari, la Camera di Commercio, la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, CNA Arezzo e Confartigianato Arezzo perché è solo grazie al lavoro di tutti che ogni anno possiamo organizzare una manifestazione così importante”.

Alessandro Polcri(sindaco di Anghiari). “Artigianato, cultura ed arte caratterizzeranno questa 44° edizione della Mostra Mercato. Anghiari è pronto ad aprire le sue botteghe e ad accogliere nei vari giorni della manifestazione i tanti visitatori che come sempre arriveranno da ogni parte d’Italia. Gli artigiani sono quasi 70 e ci saranno tante iniziative che richiameranno l’attenzione dei turisti e che porteranno ulteriore lustro al nostro paese. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e che con il loro impegno rendono possibile la mostra. Vi aspettiamo quindi ad Anghiari dal 25 aprile”.

Giuseppe Salvini(segretario generale Camera di Commercio Arezzo). “E’ un appuntamento che da sempre ci vede in prima linea e che è arrivato alla 44° edizione grazie alla capacità di rinnovarsi, mantenendo la tradizione. La mostra è cresciuta assieme alla Camera di Commercio e questo è per noi un motivo di grande soddisfazione. La nostra è una delle province più artigiane d’Italia e ospita in uno dei borghi più belli della nazione questo importante evento. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una splendida edizione”.

Franca Binazzi(presidente CNA Arezzo). “Siamo giunti al 44° anno e la longevità rappresenta una garanzia. Ogni volta è entusiasmante presentare la mostra e nel 2019 il programma sarà ancora più ricco rispetto al passato. Il fascino di Anghiari, il saper fare dei nostri artigiani, la presenza di nomi importanti nei vari incontri programmati renderanno ancora più piacevole l’edizione 2019. CNA è onorata di partecipare attivamente alla realizzazione di una manifestazione come questa”.

Ferrer Vannetti(presidente Confartigianato Arezzo). “I numeri di questa edizione sono di assoluto spessore visto che ci saranno 46 botteghe aperte e quasi 70 artigiani presenti. Questo testimonia con forza la caratteristica principale della mostra. Mi fa piacere sottolineare la presenza del presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomo che ci consentirà di vedere nel nostro territorio una realtà differente e le tante iniziative che renderanno ancora più significativi i giorni della manifestazione”.

Piero Calli(presidente Associazione Pro-Anghiari). “Sarà una 44° edizione da vivere intensamente all’interno del centro storico di Anghiari e visitando le botteghe degli artigiani, con le eccellenze del settore come protagoniste. Negli anni abbiamo mantenuto la struttura della manifestazione cercando di lavorare giorno dopo giorno per offrire una proposta sempre più interessante e nel 2019 abbiamo voluto arricchire ancora di più il programma con iniziative e incontri da non perdere”.

Fabio Pecorari(direttore generale Banca di Anghiari e Stia). “La Banca, in passato Cassa Rurale, è da sempre legata alla Mostra dell’Artigianato. Le persone che grazie al loro lavoro costituiscono la base del tessuto produttivo sono al centro dell’evento e la figura dell’artigiano è anche in questa 44° edizione nevralgica. Sosteniamo con convinzione la mostra e vi aspettiamo ad Anghiari”.