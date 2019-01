Cascia, nuova illuminazione interna al Palazzetto: la città punta sui giovani

CASCIA – Cascia punta sui giovani, sulla riqualificazione di luoghi di aggregazione in cui lo Sport non solo diverte, ma educa e forma al senso sociale.

Per questo l’Amministrazione Comunale ha investito sul miglioramento di spazi e punti d’ incontro; da qui l’ attenzione ad una nuova illuminazione interna del Palazzetto dello Sport e la sostituzione di termoconvettori più all’avanguardia.

Per rendere migliore e funzionale il luogo è stata impermeabilizzata la cupola esterna e rifatti tutti gli spogliatoi per renderli adatti alle esigenze dei giovani, a completamento dell’ intero intervento si continua a lavorare per migliorare l’ insonorizzazione dell’ ambiente.

Un’ attenzione particolare si è posta anche agli impianti sportivi dove sono stati effettuati lavori per la modifica dell impianto di riscaldamento dell’ acqua calda, per il rinnovo omologazione del campo da calcio e per la manutenzione del manto.