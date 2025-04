C’è anche Gabriele Ciancuto di Amelia tra i 29 nuovi alfieri della Repubblica premiati da Mattarella

C’è anche Gabriele Ciancuto di Amelia, 13 anni, tra i 29 nuovi alfieri della Repubblica nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Riconoscimento riservato a ragazzi e ragazze che nel 2024 si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno dimostrato senso civico, altruismo e solidarietà. Gabriele, classe 2011, amerino dalla nascita, è stato scelto dal presidente Mattarella per la “spontaneità, e al tempo stesso la tenacia, con cui prova ad appassionare i più piccoli alla scienza. Ha scritto libri rivolti ai bambini, in cui tratta con linguaggio semplice materie e argomenti impegnativi”. Ad appena tredici anni, compirà 14 a settembre, ha scritto e illustrato, usando software di grafica e di intelligenza artificiale, un libro intitolato “Il sistema solare”, che parla di astronomia ed è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, a cui ha poi fatto seguito un secondo volume sui principi della fisica, rivolto alla stessa fascia di età. “Gabriele – è scritto nella nota del Quirinale – è un giovane testimone della scuola come luogo di scoperta, di motivazione e anche di sogno. Sono nati a scuola i suoi due libri, grazie all’amore per lo studio e alla fiducia ricevuta dai suoi insegnanti”.