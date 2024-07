C’è anche Norcia tra i 12 borghi italiani più belli secondo gli americani

C’è anche Norcia tra i 12 più belli borghi italiani da visitare secondo gli americani. E’ la classifica stilata dalla rivista specializzata Travel + Leisure. Dodici borghi dell’Italia che vengono considerati luoghi ideali per una vacanza da favola. Oltre a Norcia ci sono perle molto conosciute del nostro Paese: Porto Venere in Liguria, Anghiari in Toscana, San Vito Lo Capo in Sicilia, Tropea in Calabria, Cortina d’Ampezzo in Veneto, Palmanova in Friuli Venezia Giulia, Bosa in Sardegna, Otranto in Puglia, Civita di Bagnoregio nel Lazio. Sicuramente un grande riconoscimento per la cittadina della Valnerina, conosciuta nel mondo come luogo di pellegrinaggio e per le eccellenza agroalimentari. La rivista ha pubblicato la lista dei dodici borghi da visitare invitando i lettori a non accontentarsi delle destinazioni più conosciute come Venezia, Firenze, Roma e Milano.