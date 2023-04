Centro unico di formazione regionale in sanità: a Perugia corso sui percorsi terapeutici per pazienti autori di reato

Continuano i corsi organizzati dal Centro unico di formazione regionale in sanità: oggi a Perugia nella sede della Regione Umbria del Broletto, è stato affrontato il tema dei “Percorsi terapeutici per pazienti autori di reato”, alla luce delle linee guida della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (Sirp). Tra i relatori dell’iniziativa anche il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, Sergio Sottani, che ha fatto un focus su “Il rapporto tra la magistratura e la salute mentale”.

Il dottor Franco Scarpa, Medico Psichiatra DSM USL Toscana Centro-Direttore Struttura Complessa ha parlato della “Riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato”.

Obiettivo dell’incontro era quello di far conoscere le linee guida emanate dalla Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, riconosciuta dal MUR, in quanto il problema degli autori di reato riveste un’importanza capitale sia per ciò che riguarda l’organizzazione, che i modelli di intervento e i capitoli di spesa del Dipartimento di Salute Mentale.