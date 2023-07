Città di Castello, muore 22enne con la moto a Piobbico

E’ originario di Città di Castello il motociclista di 22 anni, Jacopo Baldi, morto nel pomeriggio di oggi nel comune di Piobbico, nelle Marche. Il 22enne era a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro due blocchi di cemento appena dietro una curva. Con lui c’erano altri amici che hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo il giovane è morto quasi subito ed è giunto all’ospedale di Urbino senza vita.