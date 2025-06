Confcooperative: Bilancio da record per la propria cooperativa energetica Power Energia

Si chiude con numeri da primato l’esercizio 2024 di Power Energia, la più grande cooperativa di utenza energetica a livello nazionale, espressione del sistema Confcooperative. L’Assemblea dei Soci ha approvato un bilancio che registra 60 milioni di euro di fatturato, la gestione di oltre 250 GWh di energia e una base sociale in costante crescita, composta oggi da 3.055 soci-utenti.

Risultati che consolidano la posizione di Power Energia come player cooperativo di riferimento nel settore energetico, grazie a un modello fondato su mutualità, trasparenza e vantaggio competitivo per i soci.

“Questi numeri raccontano il successo di un’idea diversa di energia: un’energia che nasce dalla cooperazione, che genera valore per i territori e che restituisce ai soci ciò che produce. Power Energia dimostra che è possibile un’alternativa ai grandi operatori, fondata su valori e scelte responsabili” — ha dichiarato Lorenzo Mariani, Amministratore della cooperativa e Segretario Regionale di Confcooperative Umbria.

Mariani ha poi sottolineato un ulteriore dato di rilievo: “Il 99% dei soci ha confermato la propria fornitura anche nel 2024 rispetto al 2023. Un indice di fedeltà altissimo che rappresenta la miglior attestazione di fiducia verso il nostro lavoro e il nostro modello: competitivo, ma fondato su trasparenza, equità e attenzione alla persona.”

Tra le priorità strategiche, un ruolo centrale è affidato allo sviluppo delle energie rinnovabili e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), nell’ambito del progetto “I Think Green”. In questo contesto si inserisce l’importante iniziativa di CER unica regionale lanciata in Umbria in collaborazione con CNA e Confcommercio, esempio virtuoso di sinergia tra reti associative e imprese per una transizione energetica inclusiva e partecipata.

Guardando al futuro, il 2025 segnerà un’ulteriore evoluzione della cooperativa, con l’ingresso nel mercato domestico. Una scelta che consentirà anche alle famiglie socie di beneficiare di forniture a condizioni competitive, in un’ottica di ampliamento della base mutualistica e di rafforzamento del legame con le comunità locali.

A confermare l’identità cooperativa di Power Energia è anche la politica del ristorno, con 500.000 euro restituiti ai soci nel 2024, a testimonianza della volontà di redistribuire il valore generato nel rispetto dei principi fondanti della cooperazione.

“Questo ristorno non è solo il risultato di una gestione attenta e prudente, ma l’espressione concreta della solidità patrimoniale della cooperativa,” ha commentato Cristian Golinelli, Amministratore Delegato di Power Energia.

“È la conferma che si può fare impresa nel settore energetico con rigore economico e al tempo stesso mantenere una forte vocazione mutualistica e sociale. In questa prospettiva, abbiamo scelto di redigere anche un Bilancio di Sostenibilità ESG, pur non essendo soggetti ad alcun obbligo normativo: un atto volontario, coerente con i nostri valori e con la trasparenza che ci distingue dai principali competitor del settore.”

Sotto il segno di uno slogan che è anche una dichiarazione di intenti — “Energia per Fare” — Power Energia continua a distinguersi per una visione dinamica, concreta e inclusiva, capace di coniugare sostenibilità ambientale, vantaggio economico e valore sociale.

“Power Energia non è solo fornitura energetica, ma cultura della sostenibilità. Con il progetto ‘Bosco.coop’ abbiamo scelto di piantare un albero per ogni GWh di energia gestita. Ad oggi abbiamo messo a dimora 930 alberi, contribuendo a costruire non solo un modello energetico pulito, ma anche territori più verdi e responsabili” — ha dichiarato Alberto Cazzulani, Presidente della cooperativa.

A suggellare l’eccellenza del percorso intrapreso, nel 2025 Power Energia ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il Premio “Bilancio di Sostenibilità” del Corriere della Sera, conferito alle realtà che coniugano trasparenza, responsabilità sociale e impatto ambientale, e il “Le Fonti Award” per il miglior Amministratore Delegato del settore energetico assegnato a Cristian Golinelli, per la sua visione strategica e capacità gestionale.

A rafforzare ulteriormente il profilo distintivo della cooperativa è il valore espresso dall’organizzazione interna. Lucia Turci, Business Manager Nazionale di Power Energia, afferma:

“Dietro i risultati economici e i riconoscimenti ottenuti, c’è una macchina organizzativa solida, competente e coerente con i valori cooperativi. La trasparenza nei processi, l’affidabilità nella relazione con i soci e la capacità del nostro team di anticipare le sfide del settore sono elementi distintivi che fanno di Power Energia un esempio di efficienza e credibilità. È la forza delle persone, prima ancora dei numeri, a rendere questa esperienza cooperativa così virtuosa e replicabile.”

A chiudere il quadro arriva la dichiarazione del Presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, che sottolinea il valore sistemico dell’esperienza:

“Power Energia è uno strumento straordinario a servizio delle imprese, delle famiglie e delle comunità territoriali. In un momento storico in cui la transizione energetica deve essere anche giusta e accessibile, questa cooperativa rappresenta un modello concreto di economia che unisce competitività, partecipazione e sviluppo sostenibile.”

Con questo bilancio e questi riconoscimenti, Power Energia si conferma come protagonista nel panorama energetico nazionale e come emblema di una cooperazione che sa innovare, includere e costruire sviluppo sostenibile mettendo al centro comunità, territori e futuro.

Nella fotografia: Il CdA di Power Energia insieme al Presidente Nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini