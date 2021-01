Da Regione contributo straordinario 2mln per studenti università

Perugia – Grazie ai due milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Umbria attraverso l’avviso dell’Adisu per l’assegnazione agli studenti universitari di contributi straordinari per aiutarli a sostenere i costi di iscrizione e delle tasse universitarie si potranno raggiungere oltre 3 mila studenti. Attraverso questa misura sarà possibile garantire ai giovani e alle loro famiglie il recupero integrale di quanto versato per l’iscrizione universitaria. Qualora nelle prossime settimane si dovessero evidenziare nuove iscrizioni, con il conseguente aumento del budget necessario, la Regione sarà pronta a mettere in campo ulteriori risorse. L’intervento riguarda tutta la popolazione universitaria – fermo restando il limite dei 30 mila euro di reddito Isee -, tanto che a questi 3 mila beneficiari si aggiungono anche i quasi 4 mila studenti che potranno usufruire della detrazione totale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

“Gli ottimi riscontri che stiamo registrando confermano come in questo momento sia fondamentale aiutare il percorso di studi dei nostri ragazzi. Riteniamo fondamentale far sentire a tutto il mondo della scuola, dell’istruzione e dell’Università la vicinanza e la disponibilità della Regione Umbria, nella consapevolezza che ogni risorsa investita per loro è una risorsa investita sul futuro della nostra comunità”. Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo Studio Paola Agabiti.

“Il diritto allo studio – ha detto il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero – è il caposaldo del riconoscimento del merito, a prescindere dalle condizioni sociali di provenienza. Grazie al supporto e alle significative risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale, l’Università degli Studi di Perugia potrà garantire le migliori condizioni di accesso alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi”.