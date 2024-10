Dal 14 ottobre iniziano i lavori del Metrobus Perugia

I primi provvedimenti alla circolazione interesseranno il transito su uno dei parcheggi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, il parcheggio Menghini, l’istituzione dell’impianto semaforico su via Pievaiola (nel tratto dietro la stazione ferroviaria) per consentire l’uscita dei mezzi e l’esecuzione dei lavori della fermata annessa alla stazione Fontivegge e la chiusura di via Pievaiola nel tratto tra via Cortonese e via Sicilia (curva a destra provenendo dalla stazione Fontivegge).

ORDINANZA N. 2529 DEL 08/10/2024

VIA MARTIRI 28 MARZO – PIAZZALE GIORGIO MENGHINI – VIA GERARDO DOTTORI DOPPIO SENSO DI MARCIA – DIVIETO DI FERMATA – DIVIETO DI TRANSITO – DIREZIONI OBBLIGATORIE

1. Divieto di fermata ambo i lati in Via Martiri 28 marzo, nel tratto compreso fra Via Dottori e Piazzale Menghini;

2. Istituzione del doppio senso di marcia disciplinato da idonea segnaletica e delimitatori di corsia in Via Martiri 28 Marzo,

3. Obbligo di dare la precedenza e direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dal tratto di Via Martiri 28 marzo su Via Dottori;

4. Divieto di fermata ambo i lati sulla prima traversa di Piazzale Menghini (lato Via Dottori);

5. Istituzione del doppio senso di marcia disciplinato da idonea segnaletica e delimitatori di corsia sulla prima traversa di Piazzale Menghini

6. Disciplina della circolazione in rotatoria all’intersezione tra la traversa di Via Martiri 28 marzo e le corsie del Parcheggio Menghini che ad essa si intersecano;

7. Divieto di transito disciplinato da idonea segnaletica e transennatura sulla carreggiata a due corsie in uscita da Piazzale Menghini sulla rotatoria di Via Dottori;

8. Istituzione del doppio senso di marcia disciplinato da idonea segnaletica e delimitatori di corsia sulla carreggiata in ingresso a Piazzale Menghini proveniente dalla Rotatoria di Via Dottori;

9. Obbligo di direzione a destra verso Piazzale Taramelli per i veicoli provenienti dalla Rotatoria Dottori, con deroga per i veicoli di soccorso e di emergenza.

ORDINANZA N. 2533 DEL 08/10/2024

OGGETTO: VIA SICILIA ISTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA

VIA PIEVAIOLA (TRATTO VIA CORTONESE – VIA SICILIA) DIVIETO DI TRANSITO

1. Istituzione di impianto semaforico a chiamata in Via Sicilia, sulle tre corsie di marcia in corrispondenza dell’uscita dall’area di cantiere della Stazione Ferroviaria di Fontivegge. L’impianto semaforico a tre lanterne, funzionante nelle 24 ore, proietterà sempre luce verde. La luce rossa per i veicoli provenienti da Via Sicilia e diretti in Piazza Vittorio Veneto, Via Mentana e Via Settevalli sarà attivata a chiamata dai veicoli in uscita dall’area di cantiere della Stazione Ferroviaria di Fontivegge.

ORDINANZA N. 2530 DEL 08/10/2024 VIA PIEVAIOLA (TRATTO VIA CORTONESE – VIA SICILIA) DIVIETO DI TRANSITO

1. Divieto di transito disciplinato da idonea segnaletica e transennatura in Via Pievaiola, nel tratto compreso fra Via Cortonese e Via Sicilia;

2. In deroga al provvedimento di cui al punto 1) sono autorizzati al transito i veicoli diretti alle aree di cantiere.