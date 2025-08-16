Dopo il grande caldo, sull’Umbria arrivano i temporali: allerta gialla per domenica 17 agosto

Dopo l’intenso caldo degli ultimi giorni arrivano i temporali in Umbria. Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato per domenica 17 agosto l’allerta gialla per otto regioni. Si tratta dell’Umbria, di alcuni settori di Campania, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Puglia. Le piogge saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per il 17 agosto sono previste in Umbria precipitazioni isolate e sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La Protezione civile spiega che le temperature sono comunque ancora da elevate a localmente molto elevate.