E’ morto Venanzio Nocchi: protagonista della storia culturale e democratica dell’Umbria

E’ scomparso a 79 anni Venanzio Nocchi, ex sindaco di Città di Castello e ex assessore della Regione Umbria. “Venanzio Nocchi ha incarnato una visione della politica come servizio, colta, sobria e come costruzione collettiva del bene comune” ha ricordato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Docente di storia e filosofia, Venanzio Nocchi è stato anche senatore della Repubblica. Promotore del Festival delle Nazioni, artista e uomo di grande cultura, Nocchi ha saputo lasciare un segno profondo in ogni incarico ricoperto. “Il tutto – ricorda ancora Proietti – con un senso alto delle istituzioni e da una profonda attenzione ai bisogni delle persone. In particolare, il suo impegno per la cultura, l’istruzione e la formazione contribuendo a rendere più forte e coesa la nostra Regione. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità tifernate va la nostra più sincera vicinanza”.