E’ umbro il miglior Broker d’Italia premiato a Rimini

L’imprenditore Assisano Eros Famiani dopo oltre venti anni come titolare di una singola agenzia, oggi, insieme ai colleghi Luca Sadini ed Elia Moccaldo, ha portato l’Azienda Umbra quale vero e proprio fiore all’occhiello del settore nel centro Italia (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise) riuscendo ad espandere la forza lavoro a circa 60 consulenti aprendo altre sedi tra Perugia Bastia e Foligno. L’attività è cresciuta grazie all’impegno profuso in tanti anni di esercizio svolto con dedizione, professionalità, mettendo sempre tanta passione ed entusiasmo strutturando l’impresa in diversi dipartimenti, dalla Formazione al Reclutamento, dai Mutui al Legal, Quality e Social media marketing, il tutto mirando ad offrire servizi d’ eccellenza . Nell’attuale realtà economica dove la crisi riduce il potere delle aziende emerge la forza di chi, nonostante la crisi, riesce a fare la differenza e contrastare la concorrenza . Grazie a questo ventennale percorso professionale l’Umbro Eros Famiani , alla XXVI Convention di Re/max Italia, ha ricevuto anche il prestigioso riconoscimento quale miglior Broker d’Italia dell’anno, un ambito premio che dal 1995 solo in pochissimi Broker sono riusciti ad ottenere e che in Umbria non era mai stato assegnato in precedenza. Parliamo di Franchising immobiliare numero uno al mondo network capace di conceudere 2 milioni di transazioni in un anno in tutto il mondo.Con questo nuovo grande riconoscimento, l’Umbria diventa così eccellenza anche nel settore immobiliare.