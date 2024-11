Elezioni regionali, arrivano i leader nazionali in Umbria: attenzione concentrata su Perugia e Terni

Perugia e Terni saranno le due città umbre dove si concentrerà lo scontro finale di questa campagna elettorale per la Regione. Dopo la chiusura con i leader nazionali domani, 14 novembre, a Perugia, il PalaTerni ospiterà venerdì alle 17,30, l’evento di chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei. Con lei ci saranno i governatori del centrodestra: il presidente della Liguria Marco Bucci, del Veneto Luca Zaia, delle Marche Francesco Acquaroli, dell’Abruzzo Marco Marsilio, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Lombardia Attilio Fontana e del Lazio Francesco Rocca. Il centrosinistra, invece, inizierà domani alle 18,30, al Teatro Bertolt Brecht di Perugia, con una iniziativa del Partito democratico che vedrà la presenza di Elly Schlein e di Nicola Zingaretti. Venerdì, invece, l’attenzione si sposta su Terni. Alle 10,30 è in programma un presidio di fronte all’Ospedale Santa Maria con la candidata presidente Stefania Proietti e i leader della sua coalizione. Proietti si sposterà poi a Foligno e alle 17,30 a Perugia, alla Città della domenica, per il comizio finale.