Elezioni regionali, Rizzo candidato in Umbria “per scalzare destra e sinistra”

Marco Rizzo si è candidato presidente della Regione Umbria “per scalzare destra e sinistra, due facce della stessa medaglia”. Lo ha ribadito in occasione dell’assemblea generale di militanti ed elettori di Democrazia sovrana e popolare che si è svolta oggi a Perugia. “Il nostro progetto è cambiare l’Italia nel profondo”, ha detto Rizzo all’Ansa a margine dell’iniziativa. “Per questo motivo – ha aggiunto – io sono candidato in Umbria e Francesco Toscano in Liguria. Vorremmo imitare un pò quello che è successo in Turingia e Sassonia, costruire una vera alternativa per il Paese ribaltando il tavolo”. Rizzo ha spiegato che intende rivolgersi “principalmente a quelli che non votano”. Ha detto che “se questi, e sono oltre la metà delle persone, vanno a votare noi governiamo il Paese”. La lista di Democrazia sovrana e popolare è composta da due avvocati Giuseppe Gasparri e Beatrice Spitoni capilista, da tre operai, un disoccupato, tre casalinghe, un medico, tre pensionati, due commercianti, uno studente, due artigiani e due impiegati. In Umbria Rizzo è sostenuto dalla lista Alternativa Riformista guidata da Amato De Paulis.