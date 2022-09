Elezioni, ribaltone tra gli eletti: entrano in Parlamento Pierluigi Spinelli (Pd) e Marco Squarta (Fdi)

Improvviso cambiamento nell’assegnazione dei seggi. Secondo le ultime notizie il calcolo dei resti ha ribaltato i nomi degli eletti alla Camera dei Deputati: insieme a Prisco (Fdi) e Anna Ascani (Pd) gli altri due deputati umbri eletti sarebbero Pierluigi Spinelli (Pd), ternano, segretario del partito comunale e Chiara La Porta (Fdi) che a sua volta è stata eletta anche in Toscana. A questo punto è quasi certo che Chiara La Porta sceglierà il seggio toscano liberando quello umbro a Marco Squarta. Un vero e proprio rovesciamento che favorirebbe Fdi e Pd. Resterebbe fuori in questo caso la capolista del M5S Emma Pavanelli con il partito di Conte che resta senza parlamentari umbri. Resta, invece, fuori dal Parlamento la consigliera regionale di Fdi Eleonora Pace, che era stata candidata anche in Campania in una posizione considerata sicura. Si tratta di attendere solo la comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell’interno.