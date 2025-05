Elezioni UniPg: Umbria Domani intervista il candidato Marcello Signorelli

Umbria Domani ha scritto a tutti i candidati alla carica di Rettore dell’Università degli Studia di Perugia – Paolo Carbone, Luca Gammaitoni, Massimiliano Marianelli, Daniele Porena e Marcello Signorelli – porgendogli 5 domande. Si vota il 4 giugno e il 17 dello stesso mese per l’eventuale ballottaggio.

Il professor Marcello Signorelli, che ringraziamo, ha risposto al nostro invito.

1 – Esponga brevemente ai nostri lettori il suo curriculum accademico

Attualmente sono Direttore del Dipartimento di Economia e Professore Ordinario di Politica Economica presso l’Università degli Studi di Perugia, Componente eletto del “Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Economia” nel cui ambito coordino la “Commissione per la Divulgazione Scientifica e la Comunicazione”, sono Commissario di “Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN” per il GSD “Politica Economica” e, infine, sono Componente del “Consiglio” della Banca d’Italia (sede di Perugia) e membro del Comitato scientifico della “Fondazione Economy of Francesco” (Assisi). Il mio massimo riconoscimento accademico l’ho ottenuto 15 anni fa (nel 2010) quando sono stato eletto in Estonia (Tartu) Presidente eletto della EuropeanAssociation for Comparative Economic Studies. Inoltre, sono stato membro eletto del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Perugia (2014-2016), Presidente eletto del Consiglio Intercorso in Economia presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia (2017-2020), Componente della “Commissione per le Relazioni Internazionali” della Società Italiana di Economia (2016-2019).

Andando più indietro nel tempo, ho studiato discipline economiche (conseguendo laurea, dottorato di ricerca, specializzazione biennale e master europeo) prevalentemente presso l’Università di Siena; ha svolto periodi di attività di ricerca e/o insegnamento anche presso l’Università di Sassari, la Columbia University, la University of Warwick, l’University College of London, la HitotsubashiUniversity of Tokyo e la National Research UniversityHigher School of Economics of Moscow.

L’attività didattica è stata svolta, a partire dal 1995 in più Atenei e Dipartimenti, su insegnamenti del settore scientifico disciplinare “Politica Economica”. Inoltre, ho promosso e sono responsabile di accordi Erasmus con le seguenti Università: University College London, ReykjavikUniversity, University of Warsaw e National Research University – Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia.

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali finanziati e che, in diversi casi, ho coordinato. L’attività di ricerca risulta da oltre 120 pubblicazioni, prevalentemente su riviste internazionali e in capitoli di libri a diffusione internazionale; inoltre, sono coautore di alcune monografie e del Manuale di Politica Economica più adottato nelle Università italiane (oltre 40 Professori adottano tale manuale). Attualmente sono co-Editor di “The European Journal of Comparative Economics”, Componente dell’Editorial Board di “Eastern EuropeanEconomics” e Componente del Board of Advisors dell’“ItalianEconomic Journal”.

2 – Perché ha deciso di candidarsi?

Le motivazioni sono tre: i) l’esperienza maturata in tanti anni di incarichi in Ateneo, che mi ha permesso di conoscere a fondo dinamiche, potenzialità e criticità; ii) un forte desiderio di mettermi al servizio della nostra comunità per contribuire, con realismo e dedizione, a un ulteriore salto di qualità e iii) il contesto storico difficile, soprattutto sulle risorse che possono arrivare all’Università di Perugia, su cui ho un metodo efficace per portarle al massimo del possibile. Ritengo di poter dare molto, con competenze gestionali solide, una visione strategica maturata sul campo e una motivazione profonda e genuina.

In particolare, nel mio intenso e appassionato lavoro di docente/ricercatore presso l’Università di Perugia in circa un quarto di secolo (con ricerca scientifica continuativa di livello internazionale, didattica in entrambi i semestri e su tre insegnamenti di “Politica Economica” in Corsi di due Dipartimenti, divulgazione scientifica e terza missione), soprattutto nell’ultimo decennio ho accumulato una significativa esperienza in diversi ruoli, fra i quali: i) un triennio come componente elettiva dell’area umanistica in Senato Accademico; ii) un triennio nel ruolo di Presidente del Consiglio Intercorso in Economia nella sede di Perugia (riguardante una laurea triennale e tre lauree magistrali, con oltre 2.000 studenti iscritti) e infine iii) il più recente impegno di Direttore del Dipartimento di Economia (che ha anche la complessità di avere corsi di laurea sulle sedi di Terni e Assisi oltreché Perugia, tutti riformati durante la mia Direzione inclusa una nuova istituzione).

Ma solo l’esperienza in ruoli significativi e una conoscenza profonda delle tante articolazioni e sedi dell’Università di Perugia non sarebbero bastate per candidarmi senza che vi fosse una caratteristica personale che fin da giovane mi motiva e che forse definirei di “riformismo realista e molto esigente” che mi sospinge a cercare di migliorare la realtà che vivo, peraltro anche nella ricerca scientifica con i suggerimenti di policy che derivano da analisi empiriche con molte metodologie diverse, e nello specifico mi ha destato un fortissimo desiderio e la ragionevole convinzione di poter contribuire ad un significativo e ulteriore miglioramento qualitativo e quantitativo nei risultati delle tante mission dell’Università degli Studi di Perugia.

Il realismo è imposto dal contesto storico attuale in cui le insidie appaiono particolarmente temibili e imprevedibili negli sviluppi:

i) a livello internazionale: la “guerra dei dazi” tende a rallentare soprattutto le economie esportatrici come l’Italia, i tanti conflitti e la crescente instabilità geopolitica sospingono i Paesi europei a una riallocazione di risorse pubbliche verso il settore della difesa, tutto ciò si inserisce in un quadro di prolungato declino economico e politico dei paesi “occidentali” negli ultimi decenni; ii) a livello nazionale: le debolezze strutturali dell’economia italiana (stagnazione o decrescita del reddito reale medio disponibile negli ultimi tre decenni, elevato debito pubblico con conseguenti limitati margini di disavanzo sostenibile, crescente domanda di servizi di cura e welfare per una popolazione sempre più anziana e con diffusa povertà economica e relazionale, e tanto altro che non sto ad elencare) creano crescenti difficoltà di copertura per le tante voci di spesa e priorità e, come è noto, Università e Ricerca non risultano veramente prioritarie per qualsiasi Governo (il calo di FFO 2024, molto rilevante soprattutto se calcolato in termini reali, è un segnale che accentua la preoccupazione per il futuro).

iii) a livello regionale: l’Umbria da circa un quarto di secolo, con rari anni in controtendenza, ha una crescita economica del reddito disponibile inferiore alla già asfittica media italiana, spesso inferiore alla non esaltante media dell’Unione Europea. Anche questo contesto regionale preoccupa molto soprattutto per la sua persistenza.

Tale difficile contesto storico richiede molto realismo sul fronte delle “risorse attese” per le Università Pubbliche come la nostra (sia su FFO che extra-FFO) e sui tanti obiettivi che meritano di essere sviluppati ulteriormente nelle tante mission della nostra Università.

In tale contesto molto difficile ritengo le mie caratteristiche e il mio metodo “partecipato e funzionale” in grado di portare le risorse che arrivano all’Università di Perugia al massimo del possibile con quello che ne deriva in termini di realizzazione effettiva delle “buone intenzioni elettorali” che tutti i candidati hanno.

Per approfondimenti (anche con brevi videopillole) segnalo il mio sito di candidatura: www.marcellosignorelli.it

3 – Quali ritiene i punti qualificanti e innovativi del suo Programma?

Innanzitutto, nella mia visione il Rettore deve innanzitutto avere un grande “realismo” nonché la robusta capacità di preservare nel tempo un sano e funzionale “senso di consapevolezza dei propri limiti” per un ruolo a cui la normativa assegna ampie competenze e responsabilità.

Affinché l’operato del Rettore sia di alta qualità – in un contesto necessariamente evolutivo, incerto e con informazioni sempre incomplete e non pienamente adeguate da un punto di vista qualitativo – egli deve poter sempre continuare ad apprendere e correggere/migliorare la rotta, preservando nella quotidianità un tempo adeguato per l’approfondimento attento delle questioni e delle scelte strategiche, così come di quelle sensibili e controverse, ma anche per incontrare colleghi docenti/ricercatori, Personale TAB e CEL e studenti. Tale dialogo continuo è fondamentale per recepire vecchie e nuove criticità e inadeguatezze. Per una migliore qualità di azione di chi riveste ruoli apicali, infatti, l’incontro con la diversità di argomentazioni deve essere preservato con cura giorno dopo giorno.

Un rischio da non sottovalutare nel caso di ruoli apicali di istituzioni complesse è quello di essere “travolti dal quotidiano” e divenire meno capaci di apprendere, correggere, ascoltare, confrontarsi; nel caso del Rettore, considerate le competenze assegnate dalla normativa, tale pericolo appare ancora più forte. Per limitare tale rischio, nel mio metodo è cruciale la qualità operativa dei Delegati (e della Pro-Rettrice o Pro-Rettore) che può essere significativamente favorita con una migliore specificazione delle Deleghe e una attenta procedura selettiva per individuare i Delegati fondata esclusivamente sul risultato atteso.

In sostanza, con l’attuazione di questo metodo auspicherei un ridimensionamento quantitativo della azione quotidiana del Rettore, ma al fine di migliorare la qualità della sua opera di sintesi, coordinamento strategico delle decisioni del CdA nonché di ascolto attento delle argomentazioni critiche.

Riguardo ai Delegati (e sub-Delegati) il metodo che intendo adottare si basa su due cardini importanti, di cui il primo è certamente originale e innovativo.

Nel mio programma specifico nei dettagli che la scelta accurata dei Delegati dovrà avvenire a partire da “manifestazioni di interesse e disponibilità” degli stessi su Deleghe specifiche. In termini operativi – in caso di mia elezione a Rettore – invierò poco dopo la proclamazione definitiva un mio messaggio email a tutte le/i docenti del nostro Ateneo richiedendo di manifestarmi con una “semplice email con avviso di lettura” (entro il 31 luglio o data poco successiva) l’interesse a ricoprire il ruolo di Delegato indicando una specifica Delega e inserendo libere motivazioni (anche basate su eventuali esperienze operative o su altro) a sostegno della disponibilità dimostrata.

Sulla base delle disponibilità ricevute sulle singole deleghe specifiche organizzerò degli incontri informali “uno a uno” ripetuti con ciascun collega al fine di comprendere adeguatamente modalità e dettagli di azione e motivazioni ed arrivare entro il 30 settembre a scegliere le colleghe e i colleghi a cui assegnare le Deleghe. L’assegnazione quindi si baserà esclusivamente su elementi di qualità e quantità rispetto ai risultati attesi, senza alcuna motivazione o strumentalità elettorale.

Inoltre, con cadenza semestrale, ritengo utile fare una accurata verifica della qualità operativa per ciascun Delegato, consapevole che sugli aspetti operativi/gestionali, nonché di coordinamento, è facile sovrastimare le nostre effettive capacità e aggiustamenti di rotta possono ricondurre a una maggiore efficacia complessiva. Per ciascuna Delega il Delegato deve avere rilevanti capacità di azione autonoma in una pluralità di ambiti interagendo con il Rettore solo per gli aspetti strategici e controversi.

In sostanza ogni delegato avrà un ambito preciso, operativo, autonomo. In questo modo, saranno coinvolte nella Governance più persone, più competenze, più idee. Un vero governo diffuso, una Governance che valorizza la ricchezza della nostra comunità. Un modello efficace perché permette di intercettare idee innovative da basso, di arrivare e decisioni più informate, più efficaci e più condivise.

Il modello di Governance che propongo può apparire più “complesso in termini di processi decisionali” e richiede una elevata qualità di coordinamento e autorevolezza del Rettore ma lo ritengo decisamente superiore rispetto a un metodo di coinvolgimento limitato; inoltre, il mio metodo è prevalentemente basato su di un approccio fiduciario e di responsabilizzazione ritenendolo funzionalmente superiore oltreché più realistico rispetto ad un approccio di controllo/comando che non rientra nel mio modo di agire.

Mi sembra infine opportuno e naturale che, essendo io – macroeconomista comparato – uno scienziato sociale, la Pro-Rettrice o il Pro-Rettore provenga dalle aree scientifiche 1-9. Naturalmente la Pro-Rettrice (o Pro-Rettore) può avere una Delega specifica.

Non nascondo che mi auguro la ricezione di manifestazione di interesse da parte delle tante colleghe del nostro Ateneo, affinché, attraverso la valorizzazione delle loro capacità e aspirazioni, si possa avere una maggiore presenza femminile in ruoli apicali, segno tangibile di un’Università sempre più equa e rappresentativa.

Non va sottovalutato che un secondo aspetto concernente i Delegati (e sub-delegati) – secondo il mio metodo partecipato e funzionale – riguarda l’opportunità che gli ambiti di azione delle singole deleghe siano definiti in modo molto specifico, concentrando l’azione su singoli aspetti funzionali e coinvolgendo quindi un numero rilevante di colleghi.

Una parte significativa delle azioni del Rettore, Pro-Rettrice, Delegati e sub-Delegati, deve essere volta a portare al massimo del possibile le risorse che arrivano all’Università di Perugia in termini di Fondo di Finanziamento Ordinario e delle altre risorse non-FFO.

Infatti, è soprattutto dal vincolo delle risorse che dipende molto della massima valorizzazione possibile del ruolo e delle aspettative di carriera dei docenti nonché i reclutamenti; della soddisfazione lavorativa anche in termini di “progressioni”, sia economiche che professionali, del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL; della valorizzazione del virtuoso protagonismo delle associazioni studentesche; del necessario e urgente miglioramento delle strutture (edifici didattici e laboratori in primis); della semplificazione delle procedure in un’ottica di efficienza al fine di favorire migliori e maggiori risultati nelle azioni dei docenti/ricercatori ma anche con l’effetto di aumentare il benessere lavorativo di tutto il personale. Tutti elementi che concorrono alla realizzazione di un unico fine: rafforzare le capacità di funzione (su ricerca, didattica, terza missione e gestione) per accrescere ulteriormente la reputazione e l’impatto significativo dell’Università degli Studi di Perugia in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

L’”Area Medica” ha una rilevanza enorme sotto molteplici aspetti, soprattutto in una Regione di medie dimensioni come la nostra Umbria in cui l’Università degli Studi di Perugia ha una dimensione regionale. Le molte articolazioni presentano vaste potenzialità (in parte non espresse a pieno impatto) e complessità nonché criticità sia evidenti che latenti.

La prima azione di realismo che il Rettore deve attuare è quella di acquisire rapidamente una conoscenza maggiore e favorire una consapevolezza più diffusa partendo dalle criticità più evidenti, anche attraverso incontri “assembleari” su tematiche cruciali specifiche in cui, in forma gestita con attenzione al rispetto reciproco delle diverse argomentazioni, chiunque possa argomentare (anche lasciando documentazione a supporto) e proporre azioni possibili accennando ai relativi vantaggi, costi e rischi.

Nel mio approccio “realista” il Rettore deve essere sempre presente negli incontri “cruciali” con la Regione Umbria, il Ministero della Salute, i vertici delle Aziende Sanitarie (sia a Perugia che a Terni), ma deve necessariamente coinvolgere un numero non piccolo di colleghi che hanno a cuore le sorti di Medicina in ruoli di Delega intesi come servizio. La selezione dei Delegati, descritta in precedenza, è per me cruciale nel portare al meglio del possibile l’efficacia della azione della Governance. Allo stato attuale delle mie conoscenze e informazioni, ribadisco la necessità di avere una serie di Delegati (oppure, se più funzionale, un Delegato di coordinamento ed altri sub-Delegati) sui seguenti ambiti: i) rapporti con la Regione Umbria e il Ministero della Salute; ii) “convenzione”; iii) due, in coordinamento, per i rapporti con l’azienda ospedaliera di Perugia e quella di Terni; iv) potenziamento delle Scuole di Specializzazione; v) creazione di un IRCCS; vi) sub-Delegato alla gestione del “semestre” del Corso di Medicina e Chirurgia.

Relativamente ai rapporti dell’Università con il sistema sanitario regionale, come è noto una parte della “convenzione” è stata firmata e riguarda la disposizione delle strutture complesse e dipartimentali (i primariati) nelle due aziende ospedaliere di Perugia e Terni, ma manca ancora una parte fondamentale e delicata che riguarda l’amministrazione delle due strutture ospedaliero-universitarie, con una serie di complesse implicazioni che andranno analizzate accuratamente in una logica di “comunità” e bene comune.

Preciso che la presenza di tanti Delegati, selezionati accuratamente, deve avere una logica funzionale e di servizio e non di “potere” e neppure di affievolimento della rilevanza di ruoli e organi previsti dallo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, a partire da quello del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Mi rendo conto che questo mio approccio ha elementi di maggiore “complessità gestionale e di coordinamento”, tuttavia ritengo che il mio “metodo partecipato e funzionale” porti a risultati significativamente migliori, soprattutto in un contesto che rimane di grande incertezza e criticità anche sul fronte delle “risorse”.

La presenza sul Polo di Terni deve essere rilanciata in maniera fattiva. Da molti anni si parla della eventualità di creare un “Dipartimento multidisciplinare” nella sede di Terni e credo sia ora di analizzarne accuratamente vantaggi e svantaggi, definirne i contorni anche in termini di posizioni di concorso possibili, e eventualmente procedere in tal senso.

Inoltre, per la sede di Terni e le altre sedi decentrate, visti anche una serie di costi di mobilità nonché l’opportunità che si rendano più attraenti anche per i docenti, è da prevedere la costituzione di un “Fondo annuale per i contributi alla mobilità sostenibile verso le sedi decentrate”, da assegnare alle varie sedi, che combini aspetti di mobilità sostenibile e un giustificato contributo ai docenti impegnati in tali sedi.

Un Ateneo inclusivo è in grado di garantire pari opportunità, accesso equo ai servizi e piena partecipazione alla vita universitaria a tutti. Questo obiettivo va ancora meglio tradotto nel concreto con azioni continuative che pongano attenzione alle varie forme di disabilità, ai bisogni educativi speciali e ad altre forme di sostegno al fine di promuovere il diritto allo studio e facilitare le prospettive lavorative.

Per questo motivo è necessario rafforzare ulteriormente i servizi di supporto agli studenti e al personale con disabilità o bisogno di sostegno e creare servizi multidisciplinari per l’inclusione in grado di dare ascolto, consulenza e orientamento, contribuendo al superamento non solo delle barriere materiali, ma anche di quelle culturali che ancora persistono. Concretamente, il rafforzamento dei servizi dovrà accompagnarsi al potenziamento dell’organico, alla migliore accessibilità fisica delle strutture e alla semplificazione delle procedure per l’ottenimento delle misure compensative.

Ma migliorare l’inclusività del nostro Ateneo significa andare oltre al garantire l’accesso alle risorse universitarie – perché questo significherebbe di fatto fermarsi a una visione di stampo assistenzialistico – e affermare con forza un approccio basato sui diritti, dove l’Università consolida il suo ruolo di luogo in cui si ascolta, si co-progetta e si innova, a partire dai bisogni reali e dalle prospettive di chi vive quotidianamente barriere fisiche, sensoriali, cognitive o culturali. Questo intento si traduce nella promozione di un piano di accessibilità ed inclusione strutturato e partecipato, costruito insieme a studenti, studentesse e personale con disabilità o bisognosi di sostegno, coinvolgendoli come interlocutori attivi e portatori di competenze esperienziali indispensabili.

Essere inclusivi ha tante accezioni diverse che vanno declinate nel concreto con ulteriori azioni che pongano attenzione alle varie forme di disabilità in termini di diritto allo studio, vita indipendente, inclusione nella società e prospettive lavorative.

Non dimentichiamo che le nuove Linee Guida della CNUDD, Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati all’Inclusione degli Studenti, con Disabilità, DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi speciali), recepite dalla CRUI, sono un modello di riferimento comune volto ad indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell’ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per tutte e tutti le/gli studenti e per la realizzazione di comunità accademiche inclusive. Una didattica inclusiva deve prevedere: comunicazione multimodale, materiali didattici accessibili, misure di flessibilità didattica, strumenti visivi, la presenza di Tutor alla pari remunerati dall’Ateneo e servizi per il sostegno del benessere psicologico nell’ambito dell’Università. Per una parte del finanziamento necessario si prevede di attingere alle risorse del “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” dove confluiscono i Fondi per la disabilità iscritti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi: il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità”, il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” e il “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”.

E non va dimentica la necessità di ulteriori interventi per ridurre le barriere architettoniche.

Infine, l’Università degli Studi di Perugia partecipa alla CNUPP (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari) ed è opportuno formalizzare una specifica delega per consentire un’azione più incisiva.

Con riferimento alla tassazione e servizi agli studenti, l’obiettivo minimo è mantenere gli standard raggiunti in merito alle agevolazioni per il diritto allo studio e per merito; in particolare, la tassazione deve almeno preservare la no-tax area a 30 mila euro di ISEE ma facendo alcune “analisi di impatto” su ipotesi di rimodulazione con crescita progressiva ma più lenta della tassazione oltre tale soglia (fino ai circa 40-45 mila euro di ISEE). Questo anche per tener conto dell’aumento dei redditi nominali intervenuto in questi ultimi anni pur in presenza di riduzioni degli stessi in termini reali cioè di potere di acquisto. In quest’ottica, si propone anche di introdurre uno sportello online per la compilazione assistita dell’ISEE, al fine di semplificare l’accesso alle agevolazioni e ridurre le disuguaglianze legate alla scarsa familiarità con le procedure amministrative.

Vanno preservati e migliorati i servizi esistenti (es. bonus trasporti, esteso a FS), valutando l’introduzione di nuovi servizi, anche in sinergia con le istituzioni locali e regionali.

L’emergenza alloggi per gli studenti universitari fuori sede va ulteriormente affrontata, in sinergia con ADISU, Regione e Comuni di Perugia e Terni. Un miglioramento nella attuazione del Diritto allo studio passa anche per un incremento delle strutture residenziali studentesche. Oltre allo sviluppo delle aule studio, vanno anche creati ulteriori “luoghi di socializzazione” riservati agli studenti universitari.

Riguardo alla didattica e agli spazi universitari è opportuno i) promuovere una reale integrazione tra didattica in presenza e didattica digitale, offrendo strumenti e soluzioni che rappresentino un’alternativa valida agli Atenei telematici, senza rinunciare alla elevata qualità didattica che deve sempre più caratterizzare il nostro Ateneo; ii) calibrare meglio il sistema di gestione centralizzata delle aule, valorizzando la qualità di informazioni delle Segreterie Didattiche combinate ancor più virtuosamente con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi e ridurre i disagi; favorire l’apertura di nuove aule studio autogestite.

Con riferimento ai trasporti e alla mobilità studentesca, è opportuno sviluppare un dialogo strutturato con le istituzioni locali e regionali per il potenziamento della rete di trasporti intra- ed extra-regionale, al fine di facilitare la mobilità degli studenti fuorisede anche nelle ore serali e notturne; inoltre, è da valutare l’introduzione di agevolazioni concrete e accessibili per gli studenti fuorisede, sia in termini economici sia in termini di frequenza e capillarità del servizio di trasporti.

Senza dimenticare le attività di accoglienza e tutorato soprattutto per le matricole.

Infine, è opportuno incrementare le relazioni con imprese private e enti pubblici per migliorare la qualità dei tirocini curriculari e sviluppare azioni per il job placement dei neo-laureati. Per questo tipo di attività, oltre all’annuale evento di Ateneo, i singoli Dipartimenti anche in sinergia fra loro è opportuno che realizzino eventi annuali specifici.

Le rappresentanze studentesche svolgono un ruolo cruciale sia in termini di presenza attiva nei vari Consigli che per le molteplici iniziative che favoriscono la condivisione e socializzazione, ancor più necessari dopo la pandemia. La loro presenza attiva non è solo garanzia di pluralismo, ma anche uno stimolo costante al miglioramento dei servizi, della didattica e della qualità della vita universitaria.

È quindi fondamentale riconoscere pienamente il valore delle loro attività, anche attraverso strumenti concreti di sostegno e valorizzazione. Le loro attività vanno quindi supportate con un incremento delle risorse di Ateneo ad esse destinabili, con criteri e modalità di assegnazione chiari, trasparenti e condivisi, basati su proposte progettuali e azioni di impatto reale per la comunità studentesca.

La partecipazione di tutte le associazioni rappresentative all’interno dei tavoli di lavoro tematici è importante anche al fine di valorizzarne il contributo nella costruzione di scelte condivise e funzionali allo sviluppo dell’Ateneo.

4 – Come pensa di ri-organizzare l’offerta formativa di un Ateneo generalista per aumentare le iscrizioni, limitare gli abbandoni dopo la laurea triennale e far fronte alla concorrenza delle università telematiche?

Come è ben noto, le diverse tipologie di Università private/telematiche stanno facendo da anni profitti considerevoli con un ulteriore incremento durante e dopo la pandemia; inoltre, diverse di tali Università stanno estendendo sempre più la loro presenza sui territori anche con Corsi di laurea in presenza e, grazie a bilanci in forte attivo, facendo reclutamenti di giovani docenti e professori ordinari di qualità crescente (anche attirando abilitati che, dopo anni di attesa, accettano di trasferirsi da un Ateneo statale).

Naturalmente il successo di iscrizioni crescenti sulle private/telematiche ha molte ragioni e non tutte così “virtuose”; sta di fatto che per gli Atenei pubblici è una sfida crescente e da non sottovalutare, anche per la nostra Università degli Studi di Perugia. Cosa fare?

Innanzitutto, è importante che la Conferenza dei Rettori (CRUI) e l’intera comunità accademica delle Università statali italiane si mobiliti più efficacemente per far rimuovere quelle diversità di trattamento normativo che favoriscono ingiustificatamente le Università telematiche, ad esempio relativamente al numero e criteri di incardinamento di docenti per singolo Corso di Laurea, senza trascurare la diversa regolamentazione sulle attività di “terza missione”.

Certamente l’Università degli Studi di Perugia non deve commettere l’errore di farsi tentare da una miope “corsa al ribasso”, mentre occorre ancor più valorizzare l’eccellenza dei risultati (di laboratorio e non) nella ricerca scientifica, attività spesso assente nelle telematiche.

Per quanto riguarda l’innovazione didattica, per la quale prevedo uno specifico Delegato, l’Università degli Studi di Perugia deve certamente fare una attenta analisi – che necessariamente deve partire dai docenti di ogni specifico Corso di Laurea (dove le informazioni rilevanti sono meno incomplete e di qualità migliore) – per valutare attentamente i benefici netti del confermare la modalità tradizionale di erogazione della didattica (che già oggi prevede comunque l’eventuale possibilità di erogare fino al 20% di CFU in modalità online) oppure prendere in considerazione forme più articolate o blended o online di erogazione della didattica. Innovazioni in tali direzioni devono partire da una riflessione accurata a livello di singolo Corso di laurea, con un coordinamento e approvazione del Dipartimento o dei Dipartimenti coinvolti. Un ruolo importante sarà svolto dal “Teaching & Learning Center” relativamente all’innovazione nella didattica.

Seguendo una raccomandazione del Consiglio UE del 2022 sulle opportunità di apprendimento flessibili e inclusive, andrebbe sviluppata ulteriormente una offerta formativa anche su “microcredenziali” che certificano i risultati formativi di una breve esperienza di apprendimento, in modo flessibile e mirato per aiutare le persone a sviluppare le conoscenze, abilità e competenze di cui hanno bisogno per il loro sviluppo personale e professionale. Come pure percorsi personalizzati di lifelong learning nonché sperimentare azioni di “learning analytics” anche per favorire il potenziamento dell’apprendimento attivo.

Soprattutto in alcuni Corsi di laurea, è cruciale riuscire ad essere più competitivi con le telematiche e non solo attraverso un miglioramento della funzionalità e sicurezza dei Laboratori, nonché una estensione del loro collegamento con il mondo esterno; in tali casi anche il ruolo del “personale tecnico” è fondamentale e vanno fatti reclutamenti mirati.

La questione “STEM” è cruciale anche in termini di gender gap, in questo senso va mantenuta e rafforzata l’iniziativa “Donne e Scienza” estendendola anche alle scuole medie.

Per potenziare ulteriormente l’attrattività dell’Ateneo e consolidarne la competitività su scala nazionale e internazionale, è opportuno un investimento mirato in piattaforme digitali integrate e licenze software strategiche, a supporto sia della didattica che della ricerca. Tali strumenti rappresentano un’infrastruttura abilitante essenziale per l’innovazione metodologica, la collaborazione scientifica e la formazione di qualità. In particolare, si intende dotare l’Università di Perugia di ambienti virtuali avanzati in grado di ospitare contenuti formativi interattivi, favorire l’interazione tra studenti e docenti, gestire repository digitali di materiali didattici e scientifici, e offrire percorsi personalizzati di apprendimento, anche in modalità blended e online. Parallelamente, è opportuna l’acquisizione o l’estensione di licenze software fondamentali attualmente non disponibili o non distribuite in modo uniforme, includendo strumenti di analisi statistica (come Stata, SPSS, NVivo), gestione bibliografica (EndNote, Mendeley Institutional Edition), elaborazione grafica e progettazione (Adobe Creative Cloud, AutoCAD), nonché ambienti integrati per il calcolo scientifico (Python con Anaconda enterprise, RStudio Server Pro, Mathematica, OriginLab). Infine, la disponibilità di piattaforme collaborative per la gestione di progetti di ricerca, open science, data sharing e public engagement rappresenterebbe un fattore decisivo per valorizzare il capitale intellettuale dell’Ateneo, promuovendo l’interdisciplinarità, l’accessibilità e l’integrazione nelle reti accademiche internazionali. L’adozione sistemica di tali strumenti digitali – accompagnata da azioni formative e di supporto tecnico – costituirebbe un elemento chiave per rafforzare il posizionamento scientifico e didattico dell’Università degli Studi di Perugia in un contesto globale sempre più competitivo e digitalmente orientato.

Peraltro non va trascurata la grande sfida, anche per i contenuti del fare didattica accademica, che sorge dagli sviluppi – ancora in parte imprevedibili – dell’Intelligenza Artificiale (IA). Una adeguata attività di formazione sulla IA è assolutamente necessaria, sia per docenti/ricercatori che per il personale (anche delle biblioteche) e gli studenti stessi.

La complessità dinamica e l’incertezza che domina la realtà non renderà mai obsoleta la necessità di favorire lo sviluppo anche nei nostri studenti di un sano e forte “senso critico” assieme alla capacità di “continuare ad apprendere e correggersi”, senza dimenticare che dalla qualità sostanziale (piuttosto che solo formale) delle relazioni fra le persone dipende una parte non piccola del bello del nostro vivere, studiare e lavorare.

5 – Quali interventi sono presenti nel suo Programma a favore del personale TAB e per favorire l’ingresso di nuovi ricercatori e docenti?

Nel concreto, andando oltre le “promesse elettorali” (mi riferisco a quelle genuine e non strumentali per catturare il consenso), senza tenere al massimo del possibile le risorse che arriveranno all’Università di Perugia sarà illusorio dare la soddisfazione e attenzione che meritano al personale TA e CEL e procedere ai necessari reclutamenti di ricercatori e docenti. Con il mio metodo ritengo di avere maggiore successo nel conseguire tale obiettivo da cui molto discende in termini di effettive concretizzazioni delle buone intenzioni mie e degli altri candidati.

L’Università è innanzitutto una Comunità di persone, studenti, docenti e personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel.

Analogamente a quello docente, anche il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL deve poter vedere prospettive di carriera, valorizzando anche la contrattazione integrativa, le indennità di responsabilità nonché andando a definire un “piano welfare efficace e stabile” che acquisisca le migliori pratiche di altri Atenei italiani.

Non va trascurato l’obiettivo di un ulteriore miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e lavoro (facendo meglio funzionare i regolamenti sulla mobilità interna, il lavoro agile e il telelavoro).

La conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro nell’Università è una sfida complessa. L’autonomia accademica e la flessibilità dei tempi di lavoro da una parte consentono di fronteggiare carichi di lavoro elevati e di rispettare scadenze pressanti; dall’altra generano un’aspettativa di disponibilità continua che incide sulle dimensioni di vita extra-lavorativa. Le crescenti necessità di cura che emergono nel contesto familiare (minori, disabili e, in maniera crescente, anziani) comprimono gli spazi di tempo libero necessari non solo per una vita soddisfacente, ma anche per rigenerare capacità e motivazioni lavorative. L’asimmetria di genere nel lavoro di cura si rispecchia in disuguaglianze di produttività e percorsi di carriera accademici. Nonostante l’utilizzo crescente di tecnologie e forme contrattuali che consentono maggiori livelli di conciliazione, le disuguaglianze tendono a persistere.

Riuscire a favorire, nella eterogeneità delle diverse situazioni, una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro può avere un impatto significativo sulla qualità complessiva del contributo lavorativo individuale e sistemico, anche tramite un miglioramento delle relazioni e interazioni interpersonali con benefici effetti sul funzionamento dell’organizzazione.

Si ritiene che occorra ulteriormente valorizzare e sviluppare il ruolo del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo, anche tramite una dettagliata ricognizione delle buone pratiche di conciliazione vita/lavoro implementate in altri Atenei italiani ed Europei.

Per quanto riguarda il reclutamento di nuovi ricercatori, è evidente la necessità di valorizzare le posizioni di RTD-A prevedendo adeguati reclutamenti in termini di RTT (la figura che ha sostituito gli RTD-B).

Non dimentichiamoci che siamo in una fase molto evolutiva sul fronte delle novità normative, più o meno positivamente; si pensi alla modifica della ASN e dei concorsi locali (pochi giorni fa è stato approvato dal Governo uno “schema di Disegno di Legge” in proposito) oppure riguardo alle figure pre-ruolo (si veda l’emendamento di pochi giorni fa che prevede due altre figure pre-ruolo) senza dimenticare che saranno riformati nei prossimi mesi i parametri che definiscono le assegnazioni di Fondo di Finanziamento Ordinario agli Atenei italiani. Insomma, vanno seguiti tutti questi sviluppi (e per quanto possibile favoriti sviluppi migliori) per il bene della nostra Università degli Studi di Perugia e della nostra regione Umbria.