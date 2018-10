Eurochocolate lancia l’edizione in trasferta: versione natalizia in Trentino

PERUGIA – Tutti in cabinovia per Eurochocolate Christmas: a Perugia la conferenza stampa della prima edizione del dolce festival, che si terrà nel suggestivo Comprensorio della Paganella. Dal 13 al 16 Dicembre prossimi sarà coinvolto l’intero territorio grazie a un ricco programma di iniziative diffuse che animeranno le principali piazze, strutture ricettive e di intrattenimento, fino alle location più caratteristiche come rifugi, ristoranti e librerie, ciascuna delle quali potrà ospitare appuntamenti a tema cioccolato.

Il Comprensorio Dolomiti Paganella è in questi giorni presente ad Eurochocolate 2018 con un corner dedicato, dove il popolo dei golosi sta ricevendo informazioni sull’atteso evento natalizio, degustando gratuitamente i prodotti del Comprensorio trentino. Nell’incontro con la Stampa davanti alla cabinovia ‘griffata’ Comprensorio della Paganella è stato presentato oggi il programma di Eurococolate Christmas. Con Eugenio Guarducci, Presidente Eurochocolate la Responsabile Media PR & Advertising Trentino Marketing Paola Pancher e Luca D’Angelo, Direttore APT Dolomiti Paganella.

L’evento, organizzato da Gioform, titolare del marchio e del format Eurochocolate, è promosso dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Trentino Marketing, Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento e dai Consorzi Turistici dell’Altopiano della Paganella, che raggruppa i Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Molveno, Cavedago eSpormaggiore.

Tra le principali attrazioni, un sorprendente Choco Circus accoglierà ogni giorno grandi e piccini in compagnia di personaggi curiosi e divertenti, dalla Donna Cannolo ai Chocolieri, passando per la Domatrice di Pasticceri. Insieme al pubblico ripercorreranno la lunga e suggestiva storia del cioccolato, con un approccio tra il circense e il teatrale, coinvolgendo varie espressioni artistiche.

All’insegna dell’attività fisica, inscindibile dalla passione per la montagna, il quotidiano appuntamento con la Choco Scalata: una parete da arrampicata alta 7 metri che riprodurrà una maxi tavoletta di cioccolato con la quale il pubblico, guidato da esperti, potrà cimentarsi, ricevendo un goloso omaggio.

Da non perdere, Domenica 16 Dicembre, lo spettacolo della Choco Scultura: un’occasione unica per vedere un maxi blocco di cioccolato trasformarsi in una golosa creazione sotto i possenti colpi di un abile chocoscultore. L’opera, che raffigurerà uno dei simboli del Comprensorio della Paganella, resterà esposta per tutta la durata dell’evento e sarà donata al territorio.

Pronti a conquistare tutti gli appassionati di cioccolato anche gli appuntamenti quotidiani con gli imperdibili CiokoPass, Cioccolato in Pista e ChocoVIA, appositamente pensati per abbinare al piacere dello sci tutta la dolcezza del miglior Cibo degli Dèi. Il pubblico potrà inoltre lasciarsi sorprendere da un’imponente Choco Cornice. Il maxi frame, realizzato con ben 400 kg di cioccolato, sarà anche un originale set fotografico per i golosi visitatori di Eurochocolate Christmas pronti a farsi immortalare in un simpatico scatto che potranno ritrovare sia sul sito internet che sui social dell’evento.

Tanti e per tutti i gusti anche i golosi Circuiti diffusi che copriranno di tanto buon cioccolato le suggestive Dolomiti e la Paganella. I ristoranti del Comprensorio sono infatti invitati a presentare il cioccolato in tutte le sue forme e abbinamenti. Le tipicità del territorio sposeranno così la dolcezza del cioccolato per comporre nuovi menu che saranno proposti in esclusiva nei giorni della manifestazione.

Spazio anche a wine bar, enoteche e rifugi del Comprensorio che potranno inserirsi nei golosi circuiti dei Choco Aperitivi e dei Rifugium Peccatorum: degustazioni “tardive” di cioccolato e cocktail a base di cioccolato, oltre ad abbinamenti con tabacco, grappe e altri prodotti che esalteranno il piacere della notte e il fascino del cioccolato, ma anche impedibili tour tra i rifugi della zona che vorranno proporre originali abbinamenti rigorosamente a tema.

Golose opportunità anche per gli hotel e i loro ospiti che potranno scegliere tra un Soggiorno Latte e un Soggiorno Fondente. A completare la golosa offerta i centri benessere del territorio che, per l’occasione, potranno proporre trattamenti di benessere a base di cioccolato per abbinare al gusto l’impareggiabile piacere di un dolce trattamento di bellezza.

Eurochocolate Christmas sarà anche didattica e cultura. Tanti gli appuntamenti quotidiani per avvicinarsi al mondo del cioccolato e scoprirne origini, aromi e sapori, anche attraverso gustose combinazioni con i prodotti tipici del territorio. Ingresso gratuito, su prenotazione, anche per gli imperdibili Cooking Show: un fitto calendario di laboratori di cioccolateria e pasticceria dove gli appassionati potranno cimentarsi in prima persona nella realizzazione di dolci e cioccolatini seguendo i consigli degli esperti.

ABC del Cioccolato, Choco Cake Design ed Equochocolate sono invece gli incontri riservati alle scuole per imparare a conoscere tutte le fasi di lavorazioni del cioccolato, a partire dalla sua affascinante materie prima, il cacao, affrontandone gli attualissimi temi della sostenibilità e dell’equità. All’insegna dell’approfondimento e della cultura anche gli appuntamenti quotidiani firmati Cioccolata con l’Autore: una ghiotta occasione per sorseggiare un’ottima cioccolata calda mentre alcuni fra gli autori più interessanti ne racconteranno curiosità e aneddoti.

In esclusiva per Eurochocolate Christmas anche due originali Choco Mostre: Panini&Cioccolata, una dolcissima esposizione che ha come tema il cacao e il cioccolato nelle storiche figurine e Incarti Golosi by Kramsky, esposizione di incarti di cioccolato provenienti da una collezione privata, unica nel suo genere, che richiameranno il tema degli sport invernali e della montagna.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per il Chocophotography Workshop, un’originale chiamata alle fotocamere per tutti gli appassionati di fotografia che, fin d’ora, possono dilettarsi a scattare immagini che raccontano il cioccolato nel Comprensorio della Paganella. Protagonisti possono essere i locali più caratteristici, i prodotti tipici e i paesaggi mozzafiato del territorio. Le foto ricevute saranno selezionate e valorizzate in una suggestiva esposizione. Tutti i partecipanti che invieranno domanda di iscrizione a workshop@eurochocolate.com sono inoltre invitati a partecipare attivamente durante l’evento con scatti fotografici pronti a raccontarlo che saranno pubblicati sul sito e sui canali social.

Come in ogni evento firmato Eurochocolate, il cioccolato potrà essere degustato ma anche acquistato. Piazza Dolomiti ad Andalo sarà infatti la sede dell’atteso Chocolate show, il grande emporio del cioccolato con le più autorevoli aziende del made in Italy: una ricca selezione di imprese produttrici di cioccolato locali e italiane alle quali si affiancheranno realtà estere. Choco Dolomiti Paganella, Distretti del Cioccolato Italiano, Costruttori di Dolcezze ed Equochocolate saranno le quattro aree tematiche pronte a soddisfare gusti ed esigenze di tutti i golosi.

Forte della consolidata esperienza maturata nell’organizzazione di importanti eventi a tema cioccolato, in Italia e all’estero, oltre che nella gestione del Cluster Cacao e Cioccolato a Expo Milano 2015, l’evento si prospetta particolarmente coinvolgente e trasversale, con attività e installazioni a tema pronte a cogliere tutto il lato fun del cioccolato!

Eurochocolate Christmas vi aspetta nel Comprensorio Dolomiti Paganella per una imperdibile full immersion tra neve e cioccolato!