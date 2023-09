‘European farmer’s deal’, alla conferenza organizzata dal PPE a Bruxelles

Anche una delegazione di Confagricoltura Umbria, guidata dal presidente Fabio Rossi, è intervenuta alla conferenza organizzata dal PPE ‘European farmer’s deal’ nell’emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles. Per Rossi “un confronto importante sul futuro di un settore primario fondamentale per la salvaguardia anche del nostro territorio e per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, un ‘patto’ tra agricoltori europei che guarda alle esigenze globali ma anche locali”.

Importante prosegue Rossi l’aspetto evidenziato della scienza applicata in agricoltura: “Gli agricoltori sono chiamati ogni giorno a produrre cibo in maniera sicura, salutare e sostenibile, secondo le stringenti normative diffuse su scala globale, rispettando al contempo elevati standard ambientali. La complessità delle sfide in cui ogni giorno ci interfacciamo, tuttavia, rende il nostro compito sempre più arduo. Auspichiamo quindi che le nuove tecniche genomiche di evoluzione assistita, la cui sperimentazione in campo è già stata autorizzata in Italia, vengano inquadrate nell’ordinamento comunitario”.

In Umbria, come evidenzia ancora Rossi, già da tempo stiamo percorrendo queste direttrici: “Abbiamo siglato un protocollo con l’Università per la sperimentazione e già abbiamo ridotto l’apporto di fitofarmaci e pesticidi a sostegno della sostenibilità ambientale. Fondamentale è un’azione coordinata tra agricoltori, mondo della ricerca ed istituzioni al fine di supportare le imprese agricole nel proseguire il percorso intrapreso garantendo loro anche un giusto reddito”.

L’incontro a Bruxelles ha evidenziato quindi il ruolo fondamentale dell’agricoltura, visto che tra i relatori erano presenti 3 agricoltori – di cui 2 di Confagricoltura – i quali si sono detti pronti a partecipare attivamente a un dialogo strategico sul futuro del settore agricolo europeo.

Oltre che il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenuto come vicepresidente del Copa in rappresentanza delle Organizzazioni agricole europee, al convegno del PPE è intervenuta quindi anche Diana Lenzi, in rappresentanza del CEJA, l’Organizzazione dei giovani agricoltori europei.

“In questi ultimi anni gli agricoltori europei – ha detto Giansanti, ricordando quanto sia centrale il ruolo degli agricoltori nell’economia mondiale – sono sempre stati in prima linea nell’affrontare impatti geopolitici significativi, dovuti alle conseguenze della Brexit, all’aumento dei costi energetici e di produzione, all’inflazione, alla crisi COVID, alle questioni legate al sostegno del settore agricolo ucraino, gli incendi boschivi o gli sconvolgimenti climatici che stanno influenzando la nostra produzione, raccolto dopo raccolto”.