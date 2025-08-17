Ferragosto di tensione nelle carceri dell’Umbria: per Caforio realizzazione “Rems” è urgente

Rischiano “l’implosione” per il sovraffollamento le carceri dell’Umbria che hanno vissuto un ferragosto di “altissima tensione” ma senza episodi di violenza; con la polizia penitenziaria che “sta facendo salti mortali” e “molti” detenuti che lamentano la gravità della propria situazione, evidenziando “l’indifferibilità di misure urgenti sia sotto il profilo logistico ma anche sanitario”. E’ il quadro fatto emergere dal garante regionale dei detenuti, l’avvocato Giuseppe Caforio, per il quale è “un’esigenza indifferibile” la realizzazione di una Rems in Umbria. Caforio ha passato il ferragosto nel carcere di Orvieto e il giorno dopo a Terni. Con l’Ansa ha sottolineato che nell’ultimo mese c’è stata “una recrudescenza di trasferimenti in prevalenza dalla Toscana di detenuti psichiatrici”. Solo a Terni ne sono arrivati 170, ha aggiunto. “La comandante del carcere di Terni – ha detto Caforio – mi ha rappresentato il lungo elenco di problemi quotidiani che stanno affrontando con l’aggravio della richiesta del provveditorato di Firenze di aumentare fino a cinque in alcuni casi anche sei, i posti letto all’interno delle celle che sono state pensate per ospitare due detenuti e attualmente sono di media quattro. Si vogliono ancora di più aumentare la presenza di detenuti per ogni cella perché continua questo flusso incessante di detenuti”. Purtroppo, ricorda il garante regionale, il provveditorato in Umbria, che è stato deliberato a dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, doveva partire prima a marzo, poi aprile, poi luglio, a tutt’oggi non è decollato e manca ancora la nomina del provveditore per l’Umbria che darebbe poi attuazione concreta all’avvio e che potrebbe in qualche modo contenere questi profili di problematicità delle carceri umbre. L’unica nota positiva, a differenza di quanto avvenuto in altre carceri italiane, è che in questo periodo di ferragosto in Umbria non si sono registrati fatti violenti. Caforio ha inoltre spiegato che proprio alla vigilia di Ferragosto ha avuto uno scambio di idee con la presidente della Regione Stefania Proietti per rafforzare l’apparato medico sanitario delle carceri e con la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi per la realizzazione di una Rems nel territorio comunale, laddove possibile.