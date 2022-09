Fiere di Settembre, da venerdì 9 a domenica 11 torna l’appuntamento con la tradizione

E’ tutto pronto per l’inizio delle Fiere di Settembre 2022, in programma in città da venerdì 9 a domenica 11, l’evento per eccellenza atteso dalla comunità umbertidese in occasione dei festeggiamenti della sua Santa Patrona, la Madonna della Reggia. L’inaugurazione è fissata per venerdì 9 settembre alle ore 10.30 presso l’ingresso fiera di viale Unità d’Italia (davanti la stazione ferroviaria).

Tornano finalmente gli spettacoli e le esibizioni in tutto il percorso fiera dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria. L’edizione 2022 rivede confermata la disposizione in una unica fila del percorso fieristico, proprio per dare ampio spazio alla passeggiata dei visitatori.

Un radicale cambiamento sia dal punto di vista tecnico che estetico è stato effettuato grazie alla sostituzione di tutti gli stand in metallo con strutture noleggiate perfettamente a norma e dotate di pedana ignifuga e impianto elettrico autonomo.

Quest’anno il percorso diventa la risultante di una serie di cambiamenti effettuati nel corso di questi tre anni. Via XX Settembre diventa la strada dello street food che si aggiunge a quelle classiche della Fiera presso la rotonda Italia e via Morandi, con la presenza della “Via del gusto”.

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ha vinto il bando di promozione del territorio messo a disposizione dal Gruppo Azione Locale (Gal) Alta Umbria.

“Le Fiere di Settembre sono uno dei simboli della nostra tradizione, uno dei momenti più sentiti e vissuti della nostra comunità – dichiara il sindaco di Umbertide – Come momento di condivisione è sempre stato atteso dagli umbertidesi che anche nel periodo dell’emergenza hanno potuto viverle appieno. Quest’anno si torna alla normalità, con numerosi spettacoli e momenti per stare insieme. Che siano delle bellissime Fiere per tutti i nostri concittadini e per tutti coloro che vorranno venire a visitare la nostra città in questi tre giorni di festa”.

“Dopo due anni gli umbertidesi tornano a vivere appieno l’atmosfera delle Fiere di Settembre – dice la vicesindaco con delega al Commercio – Come Amministrazione Comunale abbiamo lavorato in concerto con tutte le associazioni di categoria del commercio ambulante per adeguare il percorso fieristico adottato in fase emergenziale caratterizzato dal camminamento in un solo lato di percorso. Quest’anno torna ad essere occupata anche la storica Via XX Settembre. Sono stati inoltre dismessi gli stand in metallo in favore di strutture nuove perché la sicurezza dell’evento è sempre stata in assoluto al primo posto: dopo un’ampia valutazione e numerosi confronti con l’ufficio tecnico comunale si è giunti a questa importante soluzione che incontra perfettamente le esigenze degli espositori. Auspichiamo che questa occasione possa rappresentare per tutto il commercio ambulante l’avvio di un proficuo periodo, pieno di soddisfazioni e ricavi in grado di compensare le enormi perdite che il settore ha avuto”.

Per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza percorso fieristico e degli stand, la Polizia Locale sarà supportata da una agenzia specializzata in controlli e passaggi continui in orario diurno e notturno.

Infine, per quanto riguarda la raccolta differenziata non ci saranno vari bidoni di spazzatura sparsi per la fiera, ma verrà fatto un vero e proprio “porta a porta” presso tutti gli spazi occupati dai commercianti partecipanti alle Fiere. Riceverete dagli operatori addetti un totale di 9 buste: 3 gialle (carta), 3 blu (plastica) e 3 nere (indifferenziato). I sacchi dovranno essere messi all’esterno al momento della chiusura dello stand o del banco banco: gli operatori ecologici effettueranno il ritiro a partire a partire dalle ore 4.00 in tutti i giorni dell’evento.

Di seguito il programma completo delle Fiere di Settembre

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

ORE 10.30 – C/O Piazza Antonio Gramsci (stazione ferroviaria) inaugurazione Fiera

ORE 17.00 – C/O Sala Museo Rometti (piano -1 palazzina FA.MO) evento sulla nutrizione promosso da associazione Effetto Cinema con dott.ssa Angelica Alpini e dott.ssa Letizia Vibi

ORE 20.30 – Area palco c/o piazza Carlo Marx esibizione Justa For One Day (David Bowie Tribute) in collaborazione con associazione Effetto Cinema di Umbertide

SABATO 10 SETTEMBRE

DALLE 09.00 ALLE 12.00 – c/o postazione Croce Rossa Italiana misurazione gratuita di glicemia, colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa e prevenzione malattie cardiovascolari con infermiere volontarie del Comitato di Umbertide e Città di Castello e per i più piccoli… face painting”

DALLE 16.00 – c/o area dimostrativa della Protezione Civile prove pratiche di utilizzo del modulo antincendio e prove di abilità dell’unità cinofila della Protezione Civile per il ritrovamento di persone scomparse. DALLE 16.00 ALLE 17.00 – Manovre salvavita e di disostruzione, simulazione di primo soccorso con “Trucchi di patologia”

ORE 17.00 – Esibizione delle allieve della scuola “Danza Nov’Art” con un estratto di “Con te e senza di te” con coreografie di Eleonora Forlucci e Silvia Orlandi

ORE 18.30 – Centro Studi Danza Umbertide diretto da Maria Paola Fiorucci presenta “CSD on the road” perfomance curata da Marta Benvenuti e Chiara Tosti

ORE 20.30 – Area Palco c/o piazza Carlo Marx Concerto BFF in collaborazione con associazione Effetto Cinema di Umbertide

DOMENICA 11 SETTEMBRE

DALLE 09.00 ALLE 12.00 – c/o postazione Croce Rossa Italiana misurazione gratuita di glicemia, colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa e prevenzione malattie cardiovascolari con infermiere volontarie del Comitato di Umbertide e Città di Castello e per i più i piccoli… face painting”

DALLE 16.00 c/o area dimostrativa della Protezione Civile prove pratiche di utilizzo del modulo antincendio e prove di abilità dell’unità cinofila della Protezione Civile per il ritrovamento di persone scomparse. Dalle 16.00 alle 17.00 manovre salvavita e di disostruzione, simulazione di primo soccorso con “Trucchi di patologia”

ORE 17.00 – Scuola di Danza By Oplas in un estratto in un estratto del saggio 2022 “Le quattro stagioni” su coreografie di Catia Torrioli, con interventi di danza aerea coreografati da Camilla Spini

ORE 18.00 – Esibizione delle allieve della scuola “Danza Nov’Art” con un estratto di “La soffitta dei ricordi” con coreografie di Eleonora Forlucci e Silvia Orlandi

ORE 20.30 – Area palco c/o piazza Carlo Marx concerto Insolity in collaborazione con Associazione Effetto Cinema di Umbertide

Tutti i giorni Minnie e Topolino vi aspettano in giro per la Fiera per fare una bella foto insieme