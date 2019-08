FlixBus spegne due candeline a Todi: +40% di prenotazioni nell’ultimo semestre

TODI – FlixBus festeggia due anni a Todi con un bilancio positivo: l’analisi del leader europeo dei viaggi su gomma rivela infatti un incremento nelle prenotazioni da e per la città pari al 40% nell’ultimo semestre, complice il graduale potenziamento dei collegamenti con Lazio e Campania che ha contribuito a fare dell’autobus un mezzo sempre più popolare fra i viaggiatori tuderti.

FlixBus: a Todi successo sulle rotte verso Roma, Napoli, Pompei e Salerno. La classifica dei Tuderti

Da Todi sono attualmente operative connessioni dirette verso Roma, raggiungibile fino a tre volte al giorno in meno di due ore, e in Campania Napoli, Salerno e Pompei, tutte collegate fino a due volte al giorno. La destinazione più gettonata è la Capitale, seguita immediatamente da Napoli, mentre al terzo e al quarto posto si posizionano, rispettivamente, Pompei e Salerno.

I prezzi accessibili, dovuti all’adozione di un sistema di pricing dinamico secondo cui chi prima prenota meno paga, e i comfort disponibili a bordo (Wi-Fi, prese elettriche e toilette) fanno del servizio di FlixBus un’opzione ideale tanto presso i turisti che presso gli studenti o lavoratori fuorisede tuderti, costantemente alla ricerca di soluzioni di mobilità efficaci ed economiche per spostarsi verso il luogo di residenza.

Tutte le corse, acquistabili online, via app e in agenzia viaggi, partono dalla fermata ubicata in Località Pian di Porto.