Foligno, al via la quarta edizione di “Cibi del mondo”: la cucina di 16 paesi in centro

FOLIGNO – Foligno capitale del buon cibo e del buon vino con “Cibi del mondo” e “Vini nel mondo”, la kermesse che ha raggiunto la quarta edizione e che si appresta ancora una volta a riempire le vie del centro storico di Foligno. Nella splendida cornice di Palazzo Trinci il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Nando Mismetti, della presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi, dell’onorevole Virginio Caparvi, di Cristiana Mariani, presidente dell’Officina dei Talenti e di Simone Mattioli, nuovo presidente di Confesercenti.

“Usciamo da un grande periodo di afflussi e ci prepariamo a nuovi grandi eventi – ha detto il sindaco Mismetti – cibi e vini fanno parte della nostra cultura e della nostra terra e per questo siamo conosciuti da tutti”. “Foligno vive in un periodo decisamente florido e il far rivivere il centro storico mettendo in mostra le attrazioni”, ha detto Caparvi. “Bene le manifestazioni che portano visitatori nel centro storico. L’Umbria è fatta di centri che la rendono unica e questo è un evento che porta nel centro storico di Foligno cucine nazionali e internazionali di grande qualità. Presenti ben 15 paesi stranieri, con 20 tipicità speciali. Un connubio e una festa di sapori e colori, nato dal grande estro di Cristiana Mariani dell’Officina dei Talenti e di Confesercenti, insieme al Comune, e che porterà ancora più lustro allo splendido centro di Foligno” ha detto la presidente Porzi.

Mattioli si è soffermato sul suo futuro lavoro, parlando della grande eredità ricevuta dalla Mariani, mentre proprio la Mariani, che dirige l’Officina dei talenti, braccio armato di Confesercenti, ha annunciato nuovi e importanti progetti.