Foligno, arrestato ragazzino per spaccio: trovato con oltre 100 grammi di hashish in piazza del Grano

Appena 16 anni ma già con in tasca droga e non solo. Dalla successiva perquisizione nell’abitazione è spuntata fuori altra sostanza stupefacente e un bilancino di precisione per confezionare le dosi. E’ la triste situazione che si sono trovati di fronte i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Foligno. Il ragazzino è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione del procuratore della Repubblica del Tribunale dei minorenni di Perugia, Flaminio Monteleone. I militari dell’Arma lo hanno trovato in Piazza del Grano a Foligno, era a piedi e, alla vista dei carabinieri, ha tentato di scappare. E’ stato fermato, identificato e perquisito. Nella tasca della giacca aveva 8,5 grammi di hashish. Dalla perquisizione estesa all’abitazione sono stati rinvenuti altri 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 320 euro in contanti, considerato provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato subito dopo convalidato dal Tribunale dei Minorenni che ha disposto per il sedicenne l’obbligo di permanenza presso la propria dimora.