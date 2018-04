Foligno, Festa Scienza, la Regione Umbria presenta il Fascicolo sanitario elettronico

FOLIGNO – Il 27 aprile, nell’ambito della Festa di Scienza e Filosofia in programma a Foligno, la Regione Umbria presenterà, per la prima volta ai cittadini, il Fascicolo Sanitario Elettronico al via da giugno 2018, dopo una fase di sperimentazione. L’evento – intitolato “La tua salute in un click. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): l’innovazione a servizio della sanità” – si terrà alle 16.30, nella splendida cornice dell’Oratorio del Crocefisso.

Interverranno Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Edoardo Boncinelli, studioso di fama internazionale e referente scientifico della manifestazione, Stefano van der Byl, responsabile dell’area Sanità digitale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), Paola Casucci, dirigente del servizio Sistema informativo sanitario della Regione Umbria.

“Il Fascicolo sanitario elettronico – spiega l’assessore Barberini – è una sorta di carta d’identità della salute, che raccoglie la storia clinica e sanitaria di una persona, consentendo ai professionisti della sanità un accesso immediato ai dati e un confronto diretto per velocizzare e migliorare l’assistenza. Si tratta di un’innovazione importante per la sanità umbra, a vantaggio dei cittadini e degli operatori sanitari. Abbiamo scelto la Festa di Scienza e Filosofia per presentare questa novità perché ben interpreta i concetti di innovazione e cambiamento, che dobbiamo promuovere per affrontare al meglio le sfide del futuro”.