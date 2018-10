Foligno, Nemetria, arrivano il ministro Savona e il presidente Tajani

Il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha confermato la sua partecipazione diretta, con intervento istituzionale, alla 26° edizione della conferenza di Nemetria, in programma a Foligno, venerdì 26 ottobre a partire dalle 15.30 nelle sale di Palazzo Trinci, in piazza della Repubblica.

Il tema principale, come da sempre, verte su Etica ed Economia, l’argomento di quest’anno riguarderà nello specifico ‘Le filiere, assi portanti dello sviluppo’.

Altra presenza d’eccezione, quella del Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona che tra l’altro ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Scientifico di Nemetria ed è da annoverarsi a tutti gli effetti come uno dei fondatori, particolarmente legato alla città di Foligno. Sarà lo stesso Savona a trarre le conclusioni.

C’è ovviamente grande attenzione da parte degli ambienti economici, istituzionali, politici e giornalistici, per quella che sarà, di fatto, la prima occasione di incontro tra il presidente Tajani ed il ministro Savona.

Le introduzioni sono affidate a Giuseppe De Rita, Presidente Censis e Presidente di Nemetria.

Primo relatore sarà il Presidente Nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia; poi saliranno sul palco di Palazzo Trinci: Federico Golla presidente di Siemens Spa, Domenico Arcuri Ad Invitalia; Salvatore Rebecchini Presidente Simest.

A moderare la conferenza, Angelo Maria Petroni Segretario Generale Aspen Institute Italia e Direttore Comitato Scientifico di Nemetria.

“Siamo davvero onorati dalla partecipazione del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani – ha dichiarato la segreteria generale di Nemetria, Laura Radi nel corso della conferenza stampa – anche perché arriva a seguito della partecipazione dello scorso anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Credo che Nemetria rappresenti un orgoglio internazionale non solo per Nemetria stessa ma per la città di Foligno e l’Umbria intera. Altro motivo di grande soddisfazione è la partecipazione del Ministro Paolo Savona sia perché dimostra l’attenzione del Governo Italiano e soprattutto – tiene a sottolineare Radi – perché è stato uno dei quattro fondatori di Nemetria. Ovviamente – rileva – anche gli altri relatori sono figure di primo piano a livello internazionale e che meritano assoluto rispetto e massima gratitudine”.

Le adesioni sono già a buon punto, con arrivi non solo dalle vicine Marche, Lazio e Toscana ma anche da molte regioni, in particolar modo del Nord Italia.

“Stiamo registrando molto interesse e numerose richieste, e devo dire che anche Foligno ed il resto dell’Umbria stanno dimostrando una partecipazione attiva – sottolinea Laura Radi – credo che si andrà verso il tutto esaurito e sollecito gli interessati ad assicurarsi i posti in sala”.

“La città di Foligno è orgogliosa di Nemetria e siamo doppiamente orgogliosi del fatto che si incentri la discussione sulle tematiche dell’etica e dell’economia, fattori che devono tornare ad essere visti come inscindibili – ha commentato la vicesindaco con delega a Formazione e Cultura, Rita Barbetti – e c’è anche tanto bisogno di parlate di Europa e di tematiche europee. Come amministrazione comunale accoglieremo con onore il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e sarà una giornata importante per tutta l’Umbria, come è stata in occasione della visita del Presidente della Repubblica. Ben vengano queste presenze e queste iniziative – ha concluso Barbetti – ed io ringrazio a nome della città gli attuali organizzatori e chi ventisei anni fa ebbe questa lungimirante ed illuminata visione”.