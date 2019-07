PERUGIA – Fermata del Freccia Rossa a Chiusi, un vantaggio anche per l’Umbria. Punta a spiegare questo fatto la conferenza che si svolgerà giovedì 18 luglio alle ore 11.00 presso l’Auditorium del Corriere dell’Umbria, via Pievaiola 166/F6, Perugia.

Alla conferenza parteciperanno il sindaco del Comune della Città di Chiusi Juri Bettollini, il vicesindaco Chiara Lanari, il direttore tecnico della rete di imprese aperta Etruria Experience Bruna Caira, il Presidente Federalberghi Toscana Daniele Barbetti, gli operatori e le associazioni di categoria dei comparti.A presentare il progetto anche Trenitalia che illustrerà le azioni per migliorare gli spostamenti turistici da e per Umbria e Toscana.

Durante l’incontro sarà presentato il percorso di coordinamento ed il progetto di co-marketing territoriale sviluppato con Trenitalia inerente la valorizzazione e promozione della fermata AV Frecciarossa nella stazione ferroviaria di Chiusi – Chianciano Terme attraverso uno specifico progetto di incoming turistico-territoriale tra Toscana e Umbria.

Ringraziamo il Corriere dell’Umbria per averci messo a disposizione gli spazi dell’Auditorium dimostrando grande attenzione al progetto che potrebbe garantire ritorni economici importanti anche per l’Umbria e numerosi suoi comuni”. Sindaco di Chiusi Juri Bettollini