Gubbio, approvata dal Comitato tecnico della Presidenza del consiglio dei ministri la strategia “Area interna nord est”

GUBBIO – Il sindaco Filippo Mario Stirati esprime massima soddisfazione per la comunicazione, arrivata dal Comitato Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di approvazione a livello nazionale della strategia dell’Area Interna Nord Est Umbria, di cui Gubbio è capofila e che comprende 10 enti locali: oltre al Comune Gubbio, Pietralunga, Montone, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica. « E’ una straordinaria opportunità politico-istituzionale di crescita, rilancio e valorizzazione, un salto di qualità per i territori interessati che si produrrà da qui ai prossimi anni – commenta il sindaco Stirati – in alcuni settori strategici per il mondo del lavoro, le forze sociali, le associazioni di categoria, le imprese. I finanziamenti che arriveranno di 12 milioni di euro, oltre ai 370 mila messi a disposizione dalla Regione Umbria per l’organizzazione delle funzioni associate, incideranno su settori chiave: trasporti e mobilità, politiche del lavoro, ambiente, protezione civile, catasto, scuola e formazione, collegamenti infrastrutturali, sanità, valorizzazione delle peculiarità e dell’artigianato di tradizione, promozione turistico-culturale a livello nazionale ed internazionale, sono i cardini su cui abbiamo costruito gli accordi settoriali. Ora procederemo alla firma dell’Accordo di Programma Quadro e si entrerà nel vivo dell’attuazione della strategia di area vasta, che consentirà una visione dei problemi su larga scala anche in relazione a Regioni limitrofe come le Marche, che abbiamo sempre guardato con interesse per modelli di rinascita a beneficio delle comunità interessate. Questo consentirà di volgere in positivo le potenzialità di questi ‘mondi in credito’ come diceva Piovene, che devono recuperare marginalità e sviluppo, interpretando le necessità di rilancio e ripresa di territori in forte sofferenza economica e occupazionale, come è stato evidenziato anche in un recente Consigio Comunale aperto, che si è svolto a Gubbio sui temi del lavoro e della disoccupazione. Nel ruolo di Comune capofila, mi sento di dover ringraziare i colleghi sindaci e i funzionari che hanno messo a disposizione e tutti coloro che, a vario titolo, con spirito di collaborazione hanno contribuito a raggiungere un importante traguardo. Un ringraziamento speciale, a livello ministeriale, va a Sabrina Lucatelli coordinatore del Comitato Tecnico per i frequenti e proficui contatti intercorsi; a livello locale, all’architetto Andrea Pochini consulente tecnico e soprattutto al dirigente del Comune ingegnere Luigi Casagrande che, con competenza e dedizione, ha coordinato i lavori del tavolo tecnico-organizzativo ».