Gubbio, Stirati: “Lavoro la mia priorità”

GUBBIO – Il sindaco Filippo Mario Stirati interviene con una nota sulle tematiche del lavoro, priorità delle ‘LINEE PROGRAMMATICHE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE’: « Abbiamo illustrato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 12 luglio scorso, le linee e i programmi che guideranno l’azione di governo della nuova amministrazione per i prossimi anni. Tra i capisaldi, abbiamo posto al centro di ogni sforzo e investimento, il lavoro e la formazione, con incentivi programmatici che agevolino in ogni forma l’occupazione. Conclusa la fase dell’accordo quadro con la Regione Umbria e con il Ministero, l’imminente attivazione dei programmi attuativi dell’AREA INTERNA, consentirà di mettere in moto una serie di interventi per invertire la rotta di territori svantaggiati come il nostro, colpiti da spopolamento e invecchiamento della popolazione e fuga dei giovani. Le dinamiche di coesione sociale e territoriale su parametri di area vasta che guardano alle vicine Marche e a tutto l’Alto Tevere, creeranno le condizioni per incentivare nuove imprese soprattutto di giovani e fornire il necessario supporto a start up innovative ».