La lotta alla violenza sulle donne passa anche per lo Sportello d’Ascolto

La lotta alla violenza sulle donne passa anche per una efficiente rete di servizi di supporto. Come lo Sportello d’Ascolto attivo nel Comune di Corciano, del quale, le ricorrenze celebrative, servono a fare il punto. “In questa Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – dice il Sindaco Lorenzo Pierotti che ha voluto mantenere per sé la delega alle pari opportunità – voglio ribadire l’impegno del Comune nel contrastare ogni forma di abuso e sostenere le vittime. La violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani che richiede il contributo di tutti: istituzioni, famiglie, scuole e associazioni. Grazie all’associazione RAV, Rete delle Donne Antiviolenza, lavoriamo per garantire supporto concreto attraverso lo Sportello d’ascolto predisposto nella nostra scuola”. Questo strumento, già da alcuni mesi è attivo nella Scuola Secondaria di Primo Grado “B. Bonfigli” di Corciano – Sede di San Mariano. Gestito dalla Rete delle Donne Antiviolenza ETS, è aperto il secondo mercoledì di ogni mese dalle 15 alle 17.30 (per informazioni e appuntamenti – 3925785879). Lo Sportello è nato dalla volontà di offrire uno spazio di ascolto e di relazione d’aiuto rivolto a giovani e famiglie, in difesa e tutela da ogni forma di violenza e discriminazione. Il servizio è offerto gratuitamente a tutte le persone che si trovano a vivere un momento di disagio e che possono confrontarsi con operatrici antiviolenza formate in una modalità di ascolto attivo, accogliente e non giudicante.

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è in ricordo del 25 novembre 1960, quando tre giovani sorelle dominicane, Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, vennero sequestrate, torturate e uccise su ordine del dittatore della Repubblica Dominicana Rafael Trujillo. Si stavano recando a trovare i mariti in carcere, prigionieri politici della dittatura di Trujillo, che le tre sorelle avevano subito e combattuto nel corso della loro vita. Le Nazioni Unite hanno istituito il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999.