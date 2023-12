La SIR Perugia ancora sul tetto del mondo della pallavolo: la squadra umbra vince per il secondo anno di fila il titolo di campione del mondo per club, battendo nella finale di Bangalore, in India, i brasiliani dell’Itambé Minas 3 – 0(25-13; 25-21; 25-19). E’ l’undicesimo trofeo vint0 dalla Sir Perugia.