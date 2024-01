Le esportazioni nei distretti umbri in crescita del 10,6%: in calo olio e mobile

Ci sono distretti che trainano e distretti che arretrano. L’economia dell’Umbria, nei primi nove mesi del 2023, ha registrato una crescita del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un ammontare complessivo delle esportazioni di 774 milioni di euro. E’ quanto emerge dal Monitor dei distretti dell’Umbria realizzato dalla direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. A trainare è in particolare la maglieria e abbigliamento di Perugia, che registra una crescita del 22,9%, con un ammontare complessivo delle esportazioni pari a circa 520 milioni di euro. Tra i mercati di sblocco, si evidenzia il balzo delle vendite verso i principali paesi di riferimento come gli Stati Uniti (+18,1%) e Francia (+33,7%), oltre a un maggior presidio che si traduce in esportazioni più che raddoppiate verso Emirati Arabi Uniti (da 6,4 milioni a 13,8 milioni) e Taiwan (da 3,9 milioni a 8,7 milioni). Il distretto dell’olio umbro ha realizzato 188,6 milioni di export, con un calo di 16,3 milioni rispetto al 2022 (-8%), dovuto in particolare alle diminuite vendite verso Francia, Repubblica di Corea e Giappone, solo in parte compensate dalla crescita verso i mercati nordamericani come Stati Uniti e Canada. L’andamento è stato influenzato anche dal calo della produzione. Il distretto del mobile dell’alta valle del Tevere ha registrato un calo dell’ 8,4%. I mercati che hanno risentito maggiormente di un ritardo nelle esportazioni sono gli Stati Uniti, Giappone e Francia, compensato in parte con esportazioni verso mercati finora meno rilevanti come Svizzera, Danimarca e Grecia. “I distretti dell’Umbria – commenta Tito Nocentini, direttore di Intesa Sanpaolo per Toscana e Umbria – confermano anche nel 2023 una buona tenuta, grazie alla loro elevata competitività, alla qualità distintiva delle produzioni, ma soprattutto alla capacità di cogliere le evoluzioni in corso e di trasformare il proprio business in ottica Esg. Proprio per accompagnare questo tipo di sviluppo abbiamo di recente istituito e messo a servizio del nostro territorio un laboratorio Esg, che insieme alle iniziative finanziarie e di consulenza contribuisce ad accompagnare le pmi verso obiettivi di sostenibilità”.